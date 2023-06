EICMA 2023: biglietti in vendita. Prezzi promo fino a luglio

Al via la vendita online per i biglietti di EICMA 2023. Fino al 17 luglio tagliandi di ingresso a 14 euro

Dopo la presentazione della campagna pubblicitaria è iniziato ufficialmente il percorso d’avvicinamento all’edizione numero 80 di EICMA, che si terrà dal 9 al 12 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho.

EICMA 2023: la nuova campagna di comunicazione

VIA ALLA VENDITA L’ultima tappa è stata l’apertura dello shop online per l’acquisto dei biglietti, con un interessante incentivo per tutti i motociclisti. Infatti per un mese, fino alle ore 12 di lunedì 17 luglio, il biglietto d’ingresso sarà disponibile ad una tariffa promozionale di lancio di 14 euro (+ 1,50 euro di spese fisse), a fronte dei 19 euro del prezzo pieno (+ 1,50 euro di spese fisse). Invariato l’unico canale di vendita ufficiale, il sito web della manifestazione www.eicma.it, rinnovato per l’occasione nella sua veste grafica e nelle funzioni.