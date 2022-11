Tutte le novità Vent di EICMA 2022, nell’intervista con Quirino Tironi

Dici Vent, dici voglia di correre a rotta di collo per sentieri e sterrati. Una promessa mantenuta anche a EICMA 2022, dove la casa di Introbio presenta una nuova scrambler, dura ma stilosa, la X-Rude, e altre novità. Ne abbiamo parlato con Quintino Tironi, Amministratore di Vent, che abbiamo intervistato allo stand in fiera a Milano.

VENT X-RUDE

Nuova Vent X-rude 2023, vista laterale

Definita dallo stesso Quintino l’anello di congiunzione tra le motard e le enduro, X-Rude è la prima scrambler progettata e prodotta da Vent, che fonde alcuni tratti delle moto classiche, come il faro tondo e la sella in pelle, con le ruote artigliate delle moto off-road. Il motore è il “solito” 125 quattro tempi con variatore di fase usato sulle altre Vent, ma non è escluso per il futuro l’arrivo di un modello con cilindrata 300cc, più adatto a chi ne vuole fare un uso a più lungo raggio. X-Rude arriverà già all’inizio della prossima primavera, con un prezzo indicativo di 5.000 euro.

LE ALTRE NOVITÀ

Vent Frontier, visuale laterale

E-BIKE Da sempre impegnata anche nel mondo delle e-bike, Vent ha portato in fiera la versione definitiva della Frontier, la prima gravel elettrica biammortizzata, con il sistema proprietario di sospensioni (brevettato) già visto sulla bellissima eMTB LDV500 (qui il nostro primo contatto)

MOTO Sul fronte moto, Vent presenta il 50 cc 2 tempi, la sesta generazione di uno dei modelli di maggior successo della casa, vittoriosa nelle competizioni (e non solo). Al cinquantino si affianca poi il 125 4 tempi, sempre su telaio perimetrale in alluminio.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/11/2022