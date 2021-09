Al via il progetto dell’azienda di sharing e micromobilità per promuovere la sicurezza stradale nelle scuole. Le tappe della campagna

Nei giorni scorsi Helbiz ha lanciato l’iniziativa “Principiante”, per promuovere la sicurezza quando si va in monopattino, rivolta soprattutto a chi si avvicina per la prima volta a questo genere di mezzi di trasporto, ma non solo.

Helbiz LAB 2040, il programma di educazione civica stradale nelle scuole

VEDI ANCHE

ANCHE A SCUOLA L’impegno dell’azienda sul tema della sicurezza (particolarmente sentito di questi tempi, dopo gli ultimi fatti di cronaca) continua con il programma Helbiz LAB 2040, format di educazione civica stradale che prende il via proprio oggi, e che coinvolge alcune scuole italiane. L’obiettivo del progetto è offrire un momento di incontro con personale di Helbiz e delle forze dell’ordine, per fare il punto sugli strumenti e le regole per un corretto utilizzo dei monopattini, nel pieno rispetto del Codice della Strada. In questi momenti i ragazzi saranno anche chiamati a esprimere il proprio punto di vista sulla mobilità del futuro. Laddove possibile, il programma prevederà anche test drive con i mezzi di Helbiz.

Helbiz LAB 2040, il programma di educazione civica stradale nelle scuole

LE TAPPE Il programma Helbiz LAB 2040 ha preso il via oggi, con il primo incontro in una scuola superiore di Ostia; le prossime tappe saranno il 23 settembre a Roma, il 24 a Pescara e il 26 a Milano.

LE DICHIARAZIONI “Con questa attività andremo a parlare direttamente con gli studenti nelle scuole italiane, ovvero le nuove generazioni con le quali possiamo disegnare il futuro delle nostre città. Helbiz crede nella formazione degli utenti come primo passo necessario per rendere le strade più sicure”, ha dichiarato Matteo Tanzilli, Responsabile delle Relazioni Istituzionali di Helbiz. “Dopo l’iniziativa ‘Principiante’, anche questa attività fa parte di un programma più ampio rivolto ai cittadini, per evidenziare l’importanza di un uso corretto e attento dei nuovi servizi e un ripensamento degli spazi urbani”. Tutte le informazioni e gli impegni di Helbiz in tema di sicurezza sulla pagina helbiz.com/it/safety.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/09/2021