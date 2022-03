Ducati World Première 2022, episodio 9: un'altra Panigale V4 in arrivo?

E tra Futa, la prima e-bike stradale di Ducati, le novità della Multistrada V4 2022 e la prova della Scrambler Urban Motard a opera di Danilo, ecco che arriviamo all'episodio 9 della Ducati World Première 2022. Cosa bolle in pentola? Ecco il video della diretta streaming.

DUCATI WORLD PREMIÈRE Con The Ultimate Racetrack Machine – La macchina da pista definitiva – e quello... sguardo da furbetta non ci sono molti dubbi su quale possa essere la novità di Ducati. La Panigale V4 sembra essere destinata a evolversi in una versione ancora più performante, ancora più specialistica per la pista. Si parlava di Panigale SP2 o di V4R, sarà così?

Pubblicato da Michele Perrino, 10/03/2022