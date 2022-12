Davinci DC100, design e soluzioni "geniali" per la moto BEV

Diciamo la verità, a EICMA 2022 di cose singolari e atipiche se ne sono viste eccome, ma la palma di brand più stravagante va assegnata sicuramente al produttore cinese Davinci Motor. Spinta da un po’ di lucida follia, proprio come il nostro Leonardo Da Vinci, gli ingegneri della Davinci hanno realizzato la DC100, non solo una moto elettrica dal design intrigante e con performance di tutto rispetto, ma a un vero e proprio laboratorio di soluzioni futuristiche, talmente interessanti da essere esposta al CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas il prossimo gennaio.

LA MOTO ELETTRICA I nostri occhi sono ancora abituati a forme tradizionali, motori termici e proporzioni familiari, dunque è normale che sulle prime la Davinci DC100 lasci un po’ turbati. Già vi vedo a pensare tra voi: “Che cos’è, un elettrodomestico facile da trasportare grazie alle ruote o una motocicletta?”. La risposta corretta è ovviamente la seconda. La DC100 – secondo i designer che l’hanno disegnata – è una cafè racer futuristica ad alte prestazioni… rigorosamente offerte dal motore elettrico. A livello tecnico non si può non notare l’ottimo livello della componentistica: telaio in lega d’alluminio, sospensioni regolabili Bitubo, freni Bremo Stylema con dischi da 330 mm, utili a fermare una moto di 255 kg capace di raggiungere i 200 km/h e bruciare lo 0-100 in appena 3 secondi. La potenza massima è di 135 CV, la coppia massima 850 Nm, a fornire l’energia necessaria a contante prestazioni è il pacco batterie da 17,7 kW. L’autonomia nel ciclo WLTP è di 357 km, mentre per la ricarica completa basterebbe mezz’ora attaccati ad un fast charge a corrente continua.

Davinci DC100, la scheda tecnica

LE SOLUZIONI SMART I dati dichiarati da Davinci per la loro DC100 basterebbero ad attirare l’attenzione ma sulla café racer a batterie ci sono anche altre soluzioni interessanti a livello tecnologico. Gli ingegneri di Davinci hanno messo a punto un impianto frenante che si aziona solamente al manubrio grazie al sistema CBS, soluzione meno raffinata dell’ABS ma che, a quanto pare, in quel di Davinci hanno migliorato grazie all’ampio uso di sensori e della piattaforma inerziale a 6 assi. Questa è utile anche per i sistemi di aiuto per le partenze in salita e discesa, con il “cervellone” che calcola la coppia necessaria per partenze fluide e senza incertezze. Completano il quadro degli aiuti alla guida la retromarcia e il controllo di trazione. Altre tecnologie utili sono il sistema di BMS, che mantiene sotto controllo la batteria durante le fasi di carica e scarica, il KERS che immagazzina l’energia cinetica sviluppata in frenata e il sistema di aggiornamento software over the air.

Davinci DC100: lo smartphone fa da strumentazione

ASSAGGIO DI FUTURO Se già adesso possiamo definire futuristica la Davinci DC100, la definizione adatta a quella del futuro non può che essere visionaria. Sul sito di Davinci, infatti, si legge che in futuro la café racer sarà in grado di mantenere l’equilibrio e parcheggiarsi da sola, grazie ad un servosterzo e un telecomando, ma anche fare jogging con voi o guidare da sola. Ecco, forse questa è davvero fantascienza.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 30/12/2022