Tirent, il nuovo pneumatico Gravel di CST Tires

Il nuovo pneumatico di CST Tires pensato per le gravel (anche elettriche), le bici del momento, ottime per la città ma adatte anche al fuoristrada leggero

In questi ultimi mesi una parola risuona come un tormentone tra gli appassionati di biciclette, ed è gravel: la bicicletta con geometrie e manubrio da strada, ma con ruote tassellate per potersi muovere agilmente anche sugli sterrati leggeri.

CST Tires Tirent C-1870N, pneumatico per biciclette gravel

COM’È FATTO Proprio per i ciclisti che salgono in sella a una gravel ha pensato lo specialista CST Tires, che ha presentato il suo nuovo copertoncino tubeless CST Tirent (C-1870N), pensato proprio per affrontare terreni insidiosi come terra e ghiaia. Largo 42 mm, è realizzato con mescola “dual”: la parte centrale del battistrada è più dura e resistente, mentre i fianchi laterali sono più morbidi, così da migliorare l’aderenza. I tasselli appuntiti e distanziati nella parte centrale servono a garantire trazione anche in velocità, mentre quelli laterali (più consistenti) permettono un’elevata aderenza in curva.

ANCHE CONFORTEVOLE Tra le altre caratteristiche del pneumatico CST Tirent c’è la dispersione delle vibrazioni, da sempre molto apprezzata dagli amanti del gravel. Ancora, il pneumatico dispone della tecnologia EPS, un sistema antiforatura che si aggiunge allo strato in poliestere ricoperto in gomma, posizionato tra carcassa e battistrada.

QUANTO COSTA Disponibile nella misura 700x42, (622), CST Tires Tirent C-1870N non ha ancora un prezzo di vendita al pubblico ufficiale.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/12/2021