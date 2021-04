FUORI I CRONOMETRI In questi giorni s’inizia a parlare di riaperture, ma per gli amanti dei track day in moto la riapertura più attesa è quella del Cremona Circuit di San Martino del Lago (CR). Il circuito lombardo, che sui social ha riscosso enorme successo grazie all’hashtag #inquantogiriacremona, s’è dato una rinfrescata nel periodo invernale e ora è pronto ad accogliere nuovamente i motociclisti del Nord Italia e non solo.

LE MODIFICHE Il tracciato del Cremona Circuit ora ha un design inedito nella prima parte, con modifiche alle prime quattro curve, ed è stata modificata leggermente anche la parte finale, la meno amata dagli avventori del paddock. Non solo un nuovo design, con l’occasione, infatti, anche l’asfalto è stato rifatto e sono state aumentate anche le vie di fuga. Insomma non resta che preparare le moto e andarci a girare. Per arrivare preparati all’appuntamento non perdetevi il video onboard, realizzato dal pilota Ivan Goi in questi giorni, presente nella nostra gallery, da notare lo scollinamento cieco tra le nuove curve 3 e 4, un punto senz’altro interessante che metterà alla prova tutti, dal neofita all’esperto, dalla naked alla supersportiva.