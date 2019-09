Autore:

IN INCOGNITO Cremona, Aprilia Racer Days, piove. Tra le Tuono V4 1100 Factory e le RSV 4 1100 Factory prova a mimetizzarsi anche lei, la novità Aprila 2020, la sportiva RS 660. L’operazione, ovviamente, non è andata a buon fine: nonostante le carene provvisorie total black e il doppio faro sovrapposto, un nostro informatore l’ha riconosciuta e ci ha inoltrato dei succulenti scatti rubati.

TEST BAGNATO Le condizioni avverse presenti oggi a Cremona non sono quelle ideali per testare le reali capacità della sportiva di Noale ma gli impavidi tester hanno percorso comunque alcuni giri di pista in sella alla RS 660 con pneumatici da bagnato.

FAMILY FEELING Il look della RS 660 in alcuni dettagli può farla confondere per la sorellona RSV4. Il codino filante è molto simile così come la forma e le finiture del forcellone in alluminio. Il nostro inviato ci racconta di dimensioni generose per il frontale che garantirebbe un’ottima protezione dall’aria.

STRADA PISTA La dotazione ciclistica raffinata – pinze freno Brembo ad attacco radiale e forcella a steli rovesciati – non vi tragga in inganno, la RS 660 non sarà una sportiva estrema da pista. Lo conferma anche la posizione dei semi manubri, posti sopra la piastra di sterzo, e la rivale schierata al suo fianco nel box del Cremona Circuit: la Honda CBR 650 R. Le due sportive stradali potrebbero aver potenza simile: la Honda dichiara 95 cv, la RS 660 potrebbe pareggiare o superare di poco questa cifra.

CHE SOUND! Non sarà corposo come il temporalesco rombo del V4 ma il nuovo bicilindrico frontemarcia di Aprila suona decisamente un gran bene, specialmente in configurazione racing con scarico dedicato. La musica cambia con il db killer inserito, la melodia si fa comunque piacevole, ma più delicata.

OCCHI A EICMA Quello di oggi è probabilmente uno degli ultimi test per decidere gli ultimi dettagli prima di iniziare la produzione del modello di serie. La moto ci è parsa in ottimo stato di avanzamento, tale per cui a EICMA 2019 la diamo per certa al centro dello stand Aprila.