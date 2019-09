Autore:

Danilo Chissalè

ECCOLA IN AZIONE La RS 660 sarà la grande novità di Aprilia a EICMA 2019. La moto è in buono stato di avanzamento come dimostra il video rubato realizzato oggi in occasione di una giornata di test sul Circuito Stradivari di Cremona. Nonostante il meteo infausto la sportiva stradale di media cilindrata ha effettuato alcuni passaggi in pista con l’ausilio di specifici pneumatici da bagnato.

IL SOUND Dal video si può udire il suono dirompente del nuovo bicilindrico parallelo frontemarcia, accreditato di circa 100 cv, esaltato ancor di più dallo scarico racing. Al suo fianco, nei box del circuito, pizzicata anche la sua rivale più simile, la Honda CBR 650 R, anche lei sportiva ma attenta anche al piacere di guida lontano dai cordoli.

SPORTIVA STRADALE I frequenti test in pista e la ciclistica raffinata composta da forcellone in alluminio, forcella a steli rovesciati e pinze ad attacco radiale non vi devono far cader nel tranello della moto estrema: la RS 660 avrà come obbiettivo il piacere di guida nel mondo reale pur concedendosi qualche piccola divagazione tra i cordoli.