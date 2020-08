APPREZZATISSIME Che le scrambler siano da diverso tempo tra le moto più apprezzate del mercato non è una novità, ma in questi ultimi mesi sono diventate delle vere e proprie protagoniste… del grande schermo! A inizio anno il nuovo film di James Bond vedeva la presenza della Triumph Scrambler 1200, mentre ora nell’ultimo film della Marvel “The Black Widow” ci sarà la CCM Spitfire Scrambler. Non sarà famosa come la moto di Hinckley, ma la piccola azienda britannica nata nel 1971 è una realtà più che affermata e con il suo fedelissimo pubblico.

STAR DEL CINEMA La presenza di questi modelli nei film hollywoodiani è un ottimo pretesto per la creazione di una versione speciale. Triumph ha cavalcato l’onda con la Scrambler 1200 Bond Edition, e adesso anche CCM lo farà lo stesso con la Spitfire Scrambler in edizione Blackout. Come suggerisce il nome – che si rifà alla Black Widow (Vedova Nera) interpretata da Scarlett Johansson – la moto è rifinita con tutti i dettagli neri, dai cerchi a raggi da 19” e 17”, fino al serbatoio e al telaio costruito in acciaio T45: lo stesso materiale usato dagli aerei Spitfire nella Seconda Guerra Mondiale. Una moto firmata CCM non è la prima volta che appare nel grande schermo: nel 2004 il modello 644 era comparso nel film Lara Croft: Tomb Raider con Angelina Jolie.

PREZZO E DISPONIBILITÀ La nuova CCM Spitfire Blackout Limited Edition Movie Tribute sarà vendita in tiratura limitata esclusivamente in UK, questo perché il suo motore monocilindrico derivato da quello dell’Husqvarna TE 630 non gode dell’omologazione Euro5. Tuttavia, la Casa ha dichiarato di essere al lavoro per creare un propulsore idoneo alle nuove norme antinquinamento, così da poter esportare i propri modelli anche nell’Europa continentale. Il prezzo di listino è di 8.995 sterline (circa 10.000 euro), ed è una delle moto più economiche della gamma, che spazia dagli 11.000 euro fino ai 20.000 euro. Presto, CCM arriverà anche in Italia.