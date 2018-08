Autore:

Emanuele Colombo

FATTA COME GLI SPITFIRE Si dice che l'acciaio usato per i tubi del telaio, rigorosamente saldati a mano, sia lo stesso dei caccia inglesi Spitfire della Seconda Guerra Mondiale: sia come sia la CCM Spitfire, prodotta in inghilterra in serie limitata e la cui prima produzione è andata esaurita, si prepara alla conquista del continente, a partire da Italia, Germania, Francia e Spagna.

DIVENTA EURO 4 Per poterlo fare, l’azienda inglese (che adotta un sistema di vendita diretta non lontana dal modello Tesla) sta riprogettando tutto quanto: il motore perché non ancora conforme alle norme di omologazione Euro 4 e la moto nel suo insieme perché rispetti i requisiti di sicurezza obbligatori nel mercato europeo. Il tutto senza perdere quel design che la rende più simile a un'opera d'arte che a un semplice veicolo.

CONSEGNE A INIZIO 2020 Il processo richiederà un po' di tempo, ma le prime consegne sono previste per il 2020 e CCM ha aperto nei vari paesi, dove l'importazione sarà contingentatissima, apposite pagine internet per raccogliere i nominativi degli interessati e, in futuro, anche le prenotazioni. Quella per l'Italia si trova al link www.ccm-motorcycles.com/coming-soon-italy.

LA SCHEDA TECNICA La CCM Spitfire è oggi una monocilindrica di 600 cc raffreddato a liquido, con 55 CV di potenza e intervalli di manutenzione ogni 5.600 km. Il telaio è a traliccio realizzato a mano in acciaio T45 e il peso di appena 135 kg con il pieno. Il serbatoio da 14 litri è in nylon, il cambio a 6 marce, la sella monoposto e la posizione di guida molto ravvicinata al manubrio. I freni Brembo sono a disco singolo, con l'anteriore da 320 mm e il posteriore da 240 mm.

PREZZO DA CONFERMARE Particolarissime sono le ruote a raggi, entrambe da 19” e 130 mm di sezione, calzate da pneumatici da Flat Track. E al design rètro si abbinano soluzioni contemporanee come la fanaleria full LED e l'avviamento keyless. Offerta in produzione limitata a 150 esemplari, tutti già venduti, le Spitfire della prima generazione costavano attorno ai 9.500 euro: vedremo se il prezzo subirà ritocchi all'arrivo in Italia.