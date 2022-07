CCM Retro Trailie: il fascino senza tempo dell'enduro stile Parigi-Dakar

Il fascino esercitato dalle moto in stile Parigi-Dakar è unico. Lo sanno bene le case costruttrici che, soprattutto ultimamente, stanno sfoderando un modello dopo l'altro. Solo ieri parlavamo della prova della MV Agusta Lucky Explorer 9.5, ma anche di Ducati, che si è buttata nel segmento con la prima moto da fuoristrada, la DesertX. Ora spuntano le immagini di quella che sarebbe l'ultima creatura del marchio inglese CCM, la Retro Trailie, presentata recentemente insieme a un'altra special, la Beach Cruiser.

LA TRAILIE Il motore, inserito in un telaio tubolare in acciaio, è il solito monocilindrico di 600 cc raffreddato a liquido capace di 56 CV e 58 Nm. A fare la differenza sono i cerchi a raggi da 21'' e 19'' con gomme tassellate, il parafango alto davanti, il grande serbatoio e il piccolo cupolino verticale in pieno stile rally, così come la sella in tinta con la carrozzeria color senape. Potevano mancare, al posto delle tradizionali Marzocchi, forcella e coppia di ammortizzatori Ohlins?

The CCM Team had a blast at the Adventure Bike Rider Festival at Ragley Hall last weekend!

Here's a couple of special concepts that we were showing off

Which would you buy if any?

Retro Trailie or Beach Cruiser?#ABRFestival pic.twitter.com/gPZKUxqvKu