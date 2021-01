UNA MOTO DA SOGNO Immaginate di possedere una fortuna che non sapete come investire (se l’avete, beati voi) … Fatto? È il modo sbagliato, perché quello più giusto lo troverete nelle prossime righe. Nell’immaginario comune degli appassionati di moto da competizione – specialmente se ora l’acne è un lontano ricordo e i capelli sono diradati – le 500 2T sono il sogno proibito. Imbizzarrite, leggerissime e potentissime, ma soprattutto niente elettronica. Le moto di quegli anni sono tutte da far impazzire RGV, NSR, ma forse la più bella era la Cagiva di John Kocinski.

ROMPO IL MAIALINO Se avete sempre sognato di possederla, anche solo per parcheggiarla nel salotto, il vostro sogno potrebbe presto diventare realtà. La Cagiva V593 con il numero 3 sul cupolino sarà battuta all’asta da Mecum tra qualche mese, il 01/05/2021. Non vi resta che prendere il martello e andare a rompere il maialino, nella speranza di trovarci dentro qualche centinaio di migliaia di euro, cifra a cui si prevede possano arrivare le offerte. Ultimamente le aste si stanno riempiendo di ''articoli'' unici, come l'auto di Kobe Bryant, in passato vi abbiamo raccontato anche di altre moto da competizione rarissime come la Petronas FP1, la possibilità di mettersi in garage un pezzo unico fa gola a molti.

LA GARA MEMORABILE Il valore della moto potrebbe essere così alto per un motivo più che valido: l’esemplare che andrà all’asta non è una replica bensì la moto con cui il pilota vinse la gara di casa a Laguna Seca (sì, la mitica Laguna Seca del ’93) e successivamente il round di Phillip Island. La componentistica di pregio e il motore due tempi 500 cc 4 cilindri a V da quasi 200 CV completano il pacchetto. La moto è stata restaurata e ha partecipato a qualche manifestazione dedicate alle moto d’epoca, ma lo stato di usura è ottimo. Io un pensierino ce lo farei… se solo avessi i soldi!