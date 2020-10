ESCLUSIVA Una tra le novità più interessanti di questo 2020 è senza dubbio la Bimota Tesi H2, presentata ormai un anno fa e nata dalla partnership della Casa italiana con Kawasaki, che ne ha preso il controllo societario. La moto è equipaggiata con lo stesso motore turbo della Ninja H2: 4 cilindri, 998 cc, 231 CV e 138 Nm. Il prezzo è da capogiro: 64.000 euro, e per vederla su strada bisogna ancora aspettare qualche settimana.

SLO-MO Ma nell'infinita attesa di vederla sulle nostre strade, e soprattutto di provarla, l'illustre giornalista Alan Cathcar è sceso in pista a Misano in esclusiva. L'inglese è un'istituzione nel settore, ma soprattutto ha avuto modo di provare tutte le Tesi create da Bimota: per questo motivo la Casa gli ha affidato una Tesi H2 da poter provare tra le curve del Misano World Circuit. Il ritmo non era forsennato, e nel video - che trovate qui sopra - si vede in slow motion il lavoro svolto dal forcellone anteriore e dallo sterzo posizionato nel mozzo della ruota.