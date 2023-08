Aiuta l'Emilia Romagna: dona e vinci i caschi di Rea e Pedrosa

L'emergenza meteo che ha messo in ginocchio l'Emilia Romagna è ancora nelle nostre menti, ma soprattutto in quella di BER Racing Europe s.r.l., che come già accaduto in passato, si fa promotrice di una raccolta fondi col diretto Patrocinio della Regione stessa. Con la partecipazione di Arai, di cui BER è distributore ufficiale, l'azienda italiana ha indetto una “Lotteria Solidale in favore degli alluvionati dell’Emilia Romagna”, donando due pezzi unici della Collezione Arai Helmet, autografati da due dei piloti più amati nella storia del Motociclismo moderno, i caschi RX-7 Evo dei pluricampioni Rea e Pedrosa.

COME AGGIUDICARSELI Per i fan di questi campioni e non solo è un’occasione unica, donando direttamente sul conto corrente dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna, avranno l’opportunità di aggiudicarsi due pezzi di Storia del motociclismo e di contribuire al contempo ad una buona causa. I versamenti, da effettuare tramite bonifico bancario del valore unitario di €10,00 daranno diritto di partecipare all’estrazione del 31 Ottobre; chi volesse donare importi maggiori, “aiutare la fortuna” o partecipare all’estrazione di entrambi i caschi, potrà effettuare più versamenti e così acquistare più di un biglietto. L’intero ricavato sarà devoluto al fondo “Alluvione Emilia-Romagna” della “Agenzia Regionale Sic.T. Protezione Civile”; tutte le spese per la gestione della lotteria e dell’estrazione saranno infatti sostenute da BER Racing Europe s.r.l. mentre i professionisti coinvolti presteranno la propria attività gratuitamente. L’estrazione avverrà alla presenza di un membro dell’Ordine dei Notai di Modena ed i due vincitori saranno avvisati tramite e-mail, con la consegna dei premi che avverrà ad EICMA, Giovedì 9 Novembre presso lo Stand Arai Helmet.



Come partecipare:



Effettua un versamento di 10€ (o multipli di 10€ se intendi acquistare più di un biglietto) all’IBAN:

IT69G0200802435000104428964

Intestato a:

Agenzia regionale Sic.T. Protezione civile Emilia Romagna

Causale:

“Alluvione Emilia-Romagna”

Invia la ricevuta di versamento a (assicurati che il codice univoco TRNID sia leggibile, farà fede anche ai fini dell’estrazione): pedrosa@berracing.it per partecipare all’estrazione del casco utilizzato ed autografato da Dani Pedrosa;

rea@berracing.it per partecipare all’estrazione del casco utilizzato ed autografato da Jonathan Rea

Inserisci nel corpo della mail nome, cognome, indirizzo e numero di telefono per un rapido contatto in caso di vittoria e…buona fortuna!

Regolamento:

La validità di ogni versamento verrà riconosciuta tramite codice univoco di bonifico TRNID presente su ciascuna ricevuta, che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 24 Ottobre 2023;

rea@berracing.it Ogni versamento di 10€ dà diritto ad una possibilità di partecipare all’estrazione del casco del pilota prescelto in base all’indirizzo e-mail utilizzato: pedrosa@berracing.it

E’ possibile effettuare versamenti multipli di 10€ (20€, 30€, 40€ etc.) per aumentare le possibilità di vittoria ma sempre e solo del casco del pilota prescelto in base all’indirizzo e-mail utilizzato;

rea@berracing.it ; Per partecipare all’estrazione di entrambi i caschi, è necessario effettuare due versamenti da 10€ (o multipli di 10€) ed inviare le relative ricevute ai due indirizzi pedrosa@berracing.it

In caso di invio multiplo per errore di una stessa ricevuta, ai fini dell’estrazione farà fede la prima pervenuta;

La partecipazione alla lotteria comporta accettazione del regolamento ed autorizzazione al trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.