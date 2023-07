Benelli TRK 702 e 702X: data d'arrivo e prezzo delle enduro stradali

Dopo tanta attesa – ve le avevamo mostrate in video da EICMA – Benelli TRK 702 e 702X sono vicine al debutto: le enduro stradali della Casa pesarese sono in arrivo nelle concessionarie italiane (e noi le proveremo prestissimo). Scopriamo quando saranno disponibili, qual è l'offerta di lancio e il prezzo delle nuove moto.

La Benelli TRK 702 X è in arrivo nelle concessionarie

TRK 702 E 702X: DATA D'ARRIVO, PROMO LANCIO E PREZZI

Benelli TRK 702 e 702X saranno disponibili nelle concessionarie da fine luglio in tre colorazioni, Anthracite Grey, Pearl White – per la 702X in Moon Grey – oltre che nella serie limitata Forest Green, con prezzi di 7.490 euro franco concessionario. Fino al 31 dicembre, in collaborazione con i concessionari Benelli che aderiscono all'iniziativa, il tris di valigie in alluminio è compreso nel prezzo.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/07/2023