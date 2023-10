La naked più veloce di sempre? Lei, con oltre 372 km/h!

Andare a oltre 350 km/h con una raffinata MotoGP dall'aerodinamica evolutissima è un conto, ma prova a farlo con una moto senza carene... Ci ha provato – riuscendo nell'impresa – Becci Ellis, pilota ed ex istruttrice di moto, all'età di 56 anni. E poi parlano di sesso debole...

La Suzuki Hayabusa modificata (e qui dotata delle carene)

IL PRIMATO La coraggiosa donna ha lanciato da fermo la sua Hayabusa modificata lungo 1,25 miglia – 2 chilometri – a Elvington, nello Yorkshire, raggiungendo 231,389 miglia orarie, l'equivalente di oltre 372 km/h. La Suzuki da circa 350 CV e qualcosa come 24.000 sterline di modifiche – manodopera esclusa – privata delle carene, ha messo a dura prova la donna: ''L'accelerazione all'inizio è più o meno simile a quella che avevo prima. Non senti davvero nulla finché non sei al massimo, a dire il vero. Ma sentivo che la mia testa forse non era abbastanza in basso, verso la fine della corsa desideravo solo che finisse perché il mio collo veniva spinto all'indietro piuttosto forte''. Che coraggio!

