Axiis Liion, altro che noia! Che bomba questo motard elettrico. (Video)

Il giudizio sulle moto elettriche – almeno fino ad oggi – è ancora molto negativo da parte dei motociclisti più conservatori, poco emozionali e pesanti da usare, senza contare il problema autonomia. Ma se vi dicessi che c’è un prototipo di moto elettrica, che potrebbe presto arrivare sul mercato, in grado fargli cambiare idea ci credereste? Il prototipo in questione è stato realizzato da Axiis Engineering Art, nota nel mondo dell'enduro e del motocross per i suoi prodotti lavorati a CNC di alta qualità. Nata nel 2015, Axiis ha deciso di farsi conoscere dal grande pubblico non solo per i suoi accessori ma anche per le moto che produce (o che vorrà produrre) come la Liion, una super motard elettrica da paura.

PRESTAZIONI DA RECORD Il progetto della Liion nasce 4 anni fa, ma tra carenze di fondi e ritardi dovuti alla pandemia il suo sviluppo ha subito delle battute d’arresto. Dai bozzetti ora s’è passati alla realtà, con il primo prototipo della moto – rimasto fedele alla sua idea iniziale - che sta già circolando su strada, come dimostra il video nella nostra gallery. Le linee colpiscono per semplicità e aggressività, le finiture per la ricercatezza dei materiali: fibra di carbonio e allumino a perdita d’occhio. Anche la componentistica è assolutamente di livello, con telaio e supporto del pacco batterie (12 kWh) in alluminio ricavati dal pieno, il forcellone monobraccio e l’impianto frenante Brembo. Ciò permette alla Liion di essere oltre che molto pregiata anche estremamente leggera, appena 133 kg. Il pezzo forte sta nel motore – ovviamente elettrico - che è in grado di erogare 134 cavalli, con un rapporto peso potenza di 1 CV/kg e ben 240 Nm di coppia che permettono alla Liion di raggiungere i 200 km/h di velocità massima. Le misure vitali della ciclistica sono 1. 1429 mm di interasse, 25.9° d’inclinazione del cannotto di sterzo ed escursione utile di 209mm all’anteriore e 190 mm al posteriore.

STAY TUNED Al momento, a parte le foto per la stampa le poche informazioni di cui sopra e alcuni frammenti di video, non c’è altro di ufficiale. Axiis ha promesso di rilasciare ulteriori informazioni e video della moto nei prossimi mesi, dunque non perdete di vista il nostro sito perché presto sapremo dirvi ancora di più. Dunque, dopo la Stark nel mondo del off-road, ben presto potremmo vedere una proposta elettrica interessante anche su strada e in pista.