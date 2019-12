ASKOLL DIXY E DIXY PLUS Gli scooter elettrici Askoll circolano dal 2015 e, in anteprima a Eicma 2019, ha debuttato la nuova generazione. Della gamma DIXY, rinnovata nelle linee, fanno parte due scooter. Leggeri e maneggevoli, con sella biposto, sono più grandi della generazione precedente e hanno uno scudo più protettivo per una maggiore sicurezza nella guida. Il modello entry level, DIXY, ha una potenza massima di 1,5 kW e 130 Nm di coppia, che gli permette di raggiungere i 45 km/h. Alimentato da un pacco batteria agli ioni di litio promette un’autonomia massima di 45 km. Altra variante in gamma, il DIXYplus ha una potenza massima di 2,2 kW e coppia da 130 Nm, e raggiunge anch’esso i 45 km/h ma offre un’autonomia massima di 71 km. La linea DIXY sarà lanciata sul mercato nell’estate 2020, con un prezzo lancio a partire da 1.990 euro. In allegato le schede tecniche complete di DIXY e DIXYplus.

ASKOLL ES3 EVOLUTION A Eicma 2019 Askoll ha presentato anche la nuova gamma colori per lo scooter elettrico eS3 EVOlution. La gamma 2020 oltre che nel classico GreyEvo con sella, forcella e cerchi neri, include anche le varianti blu elettrico e rosso metallizzato con sella, forcella e cerchi silver e grigio titanio con sella, forcella e cerchi neri. Oltre ai colori, il nuovo Askoll eS3 EVOlution ha la sella più lunga del suo predecessore e cupolino fumé di serie, oltre a un nuovo impianto frenante, con doppio freno a disco e sistema CBS di frenata combinata. Il display, poi, diventa digitale, con modulo connettività e comunicazione Bluetooth con App dedicata. Askoll eS3 EVOlution è in vendita a 3.990 euro. In allegato la scheda tecnica completa.