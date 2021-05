È nato quasi come un “caso misterioso”, una vicenda a metà tra il complotto alimentato a suon di “non ce lo dicono” e lo scoop alimentato da social, video su YouTube e “mio cugino mi ha detto che…”. Mi riferisco alla questione del “richiamo” di alcune Aprilia 660, Tuono e RS, che ha creato una reazione a catena fatta di commenti indignati, di informazioni incomplete e inesattezze.

IL CASO CHE HA INDIGNATO IL WEB Tutto nasce da un video pubblicato due giorni fa su YouTube con un titolo tutt’altro che illusorio: “Aprilia richiama RS 660 e Tuono 660?”. Nel video si parla di una “situazione strana”, addirittura di “molta confusione” da parte della Casa di Noale per quella che viene definita una “campagna di richiamo” della quale, però, non viene assolutamente accennato nulla sul sito di Aprilia. Si parla così di “situazione strana” oppure del fatto che “qualcosa sotto sotto c’è”, alludendo al fatto che Aprilia “non volesse creare un casino mediatico” come accaduto con Ducati e il motore della Multistrada V4.

LA VICENDA La storia è, invece, tutt’altro che misteriosa. Uno specifico lotto di Aprilia RS 660 – e probabilmente di Tuono 660 – è interessato a un aggiornamento tecnico relativo alle valvole motore. Si tratta di un numero contingentato di veicoli, i cui proprietari sono stati contattati attraverso le officine ufficiali e i concessionari. L’aggiornamento viene eseguito (gratuitamente) durante il tagliando oppure ad hoc nel caso in cui ci sia la possibilità per il proprietario di lasciare la moto in officina.

PERCHÉ NON SI TRATTA DI UN RICHIAMO? Ed è qui la parte cruciale della questione. Sebbene le valvole siano una parte molto importante del motore, questo è un aggiornamento tecnico volto a migliorare quelle moto che, evidentemente, non presentano le stesse identiche caratteristiche di altre. Se Aprilia non ha lanciato nessuna campagna di richiamo, è semplicemente perché… non c’è alcun pericolo per l’utente: questa circostanza non intacca l’affidabilità o la sicurezza delle 660 interessate.

IL MIO PUNTO DI VISTA Puntare il dito sull’affidabilità Aprilia – o di qualsiasi marchio italiano – è come sparare sulla Croce Rossa. La nomea che alcuni marchi nostrani si portano appresso per alcune problematiche che avevano alcune moto costruite in passato, o che stanno attualmente cercando di risolvere, li rende capri espiatori perfetti. Perfetti per chi è pronto a parlar male di un produttore di moto per pura faziosità. La realtà dei fatti è che tutte le Case rilasciano aggiornamenti, elettronici o tecnici, senza diramare comunicati ufficiali perchè, molto spesso, sono cose talmente “piccole” che non destano nemmeno interesse. Stavolta, però, è andata diversamente perchè in questa storia ci sono tre componenti chiave (le valvole motore, Aprilia e una novità assoluta come le 660) per adescare al meglio i naviganti del web. Che, alla fine della fiera, si sono ritrovati tra le mani un’informazione distante dalla realtà dei fatti.