APRILIA RSV4 2021 La brutta stagione non ferma i collaudi di Aprilia. Dalle parti di Noale gli obbiettivi fotografici sono sempre pronti, anche quelli degli smartphone, che hanno pizzicato una succulenta novità: la nuova Aprilia RSV4 1100 2021 in fase di sviluppo.

POCO MA BUONO Da due scatti rubati non è facile carpire tutte le novità di una moto, senza ombra di dubbio, però, la nuova RSV4 avrà tanti dettagli presi dalla piccola RS660 (qui il link alla prova). Ovviamente si parla di estetica, la RS660 ha tracciato il sentiero, la RSV4 lo percorrerà fedelmente prendendo ispirazione per il frontale e le carenature laterali. Proprio le carene “multistrato” sono uno dei punti di forza della RS660 perché rendono le soluzioni aerodinamiche meglio integrate nella linea della moto rendendola più piacevole da vedere. L’altra grande novità è nel forcellone, ora con capriata di rinforzo inferiore - soluzione derivata dal mondo delle corse – mentre telaio e sospensioni sembrerebbero essere confermati in toto. Del motore, ovviamente, si sa ancora poco, certamente manterrà la struttura a V di 65° e sarà omologato Euro5, per saperne di più bisognerà attendere l’ufficializzazione del suo arrivo.