DUE RUOTE, ELETTRICHE Il mondo delle e-bike è in pieno fermento, tant’è che anche qui in Italia i numeri parlano ormai di un mercato con percentuali di crescita a due cifre. Accanto ai produttori più famosi stanno cominciando ad arrivare proposte originali e intriganti da parte di piccole aziende e start-up, come quella che ha appena presentato la e-bike Angell, fondata da un consorzio di imprenditori e investitori particolarmente attenti alle tematiche ambientali e della mobilità sostenibile.

E-BIKE DA CITTÀ Presentata qualche giorno fa in una conferenza stampa trasmessa in streaming, la Angell è un concentrato di tecnologia e design, dalle linee estremamente essenziali ed eleganti, concepita per offrire la miglior esperienza di mobilità in città. Non sappiamo se sia vero o meno, e ci auguriamo di poterla provare presto, ma di certo le premesse ci sono tutte.





ELEGANZA ASSOLUTA Disponibile nei colori grigio e nero opaco, la Angell ha una forma molto pulita, con linee decise e il minimo indispensabile dei cavi a vista. La struttura del telaio è in alluminio ad alta resistenza, mentre la forcella è in fibra di carbonio: una scelta che ha permesso di contenere il peso in 13,9 Kg, uno dei valori più bassi in questo settore. Il prezzo da pagare è un’autonomia di “soli” 70 km, un dato inferiore a molti altri modelli attualmente in commercio, ma che comunque si rivela più che sufficiente per le normali esigenze di commuting cittadino per cui la Angell è espressamente concepita.

BATTERIA E DISPLAY La batteria da 360W è removibile, pesa poco meno di due chili e si ricarica con la normale presa domestica in circa due ore. Il display di controllo da 2,4” non è montato sul manubrio, ma integrato perfettamente nella sua struttura, rappresentando un elemento stilistico unico. Il software della bicicletta può essere aggiornato over the air, senza collegamenti via cavo.

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO I progettisti hanno dato grande importanza alla sicurezza, uno degli elementi fondamentali quando ci si muove in città: oltre ai freni a disco anteriori e posteriori e all’illuminazione a LED frontale, alle estremità del manubrio ci sono gli indicatori di direzione; dietro, le doppie luci a LED integrate lampeggiano quando si frena. Sugli pneumatici (montati su ruote da 28” in lega) sono presenti le sempre utili bande riflettenti; in caso di caduta, infine, è possibile far sì che venga mandato un messaggio automaticamente ai propri contatti.

ANCHE L’ANTIFURTO Sicurezza vuol dire anche protezione dai furti: quando ci si allontana la bicicletta si blocca automaticamente, sia per quanto riguarda il movimento della ruota che la batteria, e in caso di tentativi di furto si attiva un allarme visivo e sonoro. Un chip GPS integrato e una scheda 2G permette inoltre di localizzarla in ogni istante, per sapere se la bicicletta ha cambiato posizione.

MOTORE E POTENZA Il motore da 250W inserito nel mozzo della ruota posteriore offre quattro programmi di assistenza: Fly Fast permette di raggiungere rapidamente la velocità massima di 25 km/h; Fly Dry è quella che si adatta alla pedalata del ciclista per assisterlo solo quando serve; Fly Eco permette un livello di assistenza minimo che salvaguardi il più possibile la carica nella batteria; Fly Free, infine, spegne del tutto il motore lasciando che siano solo le gambe a lavorare. A questo si aggiungono tre diverse modalità di guida, che come il livello di assistenza possono essere selezionate dal display: free-ride mostra velocità, distanza percorsa, livello della batteria e calorie consumate; navigation si integra con il proprio smartphone e mostra l’itinerario sul display; sport, infine, si concentra su obiettivi (di tempo o di calorie) impostati dall’utente.

ACCESSORI Non mancano diversi accessori per migliorare l’esperienza con la Angell, e che saranno disponibili insieme alla bicicletta:

Parafango posteriore in legno

Cestino anteriore in legno

Zaino riflettente impermeabile

Giacca impermeabile con LED

Casco

Maschera anti-inquinamento

Cavalletto

Retrovisori

Porta borraccia

Clacson

PREZZO Il prezzo è di quelli da farci un pensierino: 2690 euro, oppure 74,90 euro al mese con finanziamento di tre anni. I primi 500 preordini avranno un anno di assicurazione furto/rottura incluso. Le consegne inizieranno il prossimo mese di marzo.