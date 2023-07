Airbag: entro il 2025 il sistema salvavita su moto e scooter

Alcuni mesi fa vi avevamo parlato del sistema airbag allo studio da Yamaha e oggi torniamo sull'argomento. Il cuscino salvamotociclisti, infatti, potrebbe essere presto installato su scooter e moto, per diventare di uso comune dal 2025 in avanti.

PER PRIMI Secondo quanto riporta Cycle World, Autoliv – 70 anni di esperienza nella sicurezza automotive – sarebbe al lavoro su un sistema che, nel prossimo futuro, farà la sua comparsa su alcuni mezzi a due ruote. I primi... fortunati potrebbero essere quelli del gruppo Piaggio dal momento che, dal 2021, le due aziende hanno siglato un accordo per sviluppare l'airbag.

COME FUNZIONA Il sistema è del tutto simile a quello installato sulle auto, quindi ci sono sensori e una ECU che registra l'impatto e attiva l'esplosione, in seguito a una reazione chimica, del cuscino. Una grossa differenza rispetto alle quattro ruote: su scooter e moto non c'è un abitacolo, quindi l'attivazione in seguito alla deformazione deve essere molto più rapida, indi per cui l'algoritmo deve lavorare secondo logiche più fini. L'airbag Autoliv su una moto



CONTRO IL FRONTALE Come dimostra la foto di apertura dell'articolo – dove il manichino è in sella a una sorta di Beverly – l'airbag si apre davanti al conducente, andando a ridurre gli effetti di un impatto frontale. Una circostanza che naturalmente rappresenta solo una minima percentuale a livello di casistica di incidenti ma, come dichiarato a Cycle World da Atsushi Ishii, Responsabile Technology, Mobile Safety Solutions di Autoliv, anche quella dove i risultati in termini di sicurezza sarebbero più immediati: ''A EICMA stavamo presentando questa soluzione e un costruttore di moto ci ha chiesto 'Perché lavorate su questo? Rappresenta solo il 10% di tutti i casi di incidente'. Questo è vero, ma se sei quel pilota, hai una collisione frontale e l'airbag ti salva la vita, sono abbastanza sicuro che sarai felice di poter contare sul sistema''.

I TEST Secondo quanto emerso dai test, realizzati su appositi manichini da moto, l'impatto a 50 km/h contro il fianco di un'auto viene notevolmente attutito dall'airbag: l'HIC, Head Injury Criterion, valore che misura il rischio di danni alla testa, passa da 6.794 – senza – a 118. La decelerazione della testa, inoltre, scende da 131 a 51 G e anche le sollecitazioni al collo vengono notevolmente ridotte.

IN PROGRAMMA Come è successo nel mondo auto, dove l'airbag si è evoluto nel corso degli anni – da quello del conducente a quello per il passeggero, fino a quelli laterali, a tendina e perfino quello centrale – Autoliv immagina lo stesso percorso anche per l'airbag delle due ruote. I primi a essere equipaggiati con questa tecnologia saranno gli scooter, le moto di piccola cilindrata e solo in futuro arriverà sulle moto sportive, dove la posizione particolarmente caricata in avanti, verso il serbatoio, complica al momento le cose. L'airbag dovrebbe arrivare nel 2025 e, secondo le stime di Autoliv, serviranno altri 5 anni perché si diffonda su larga scala: entro il 2030 si stima che i sistemi dell'Azienda – sia su auto che su moto – salveranno 100.000 vite.

Pubblicato da Michele Perrino, 25/07/2023