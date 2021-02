PER IRRIDUCIBILI Le nuove calzature di TCX nascono pensando a quelli che la casa di Montebelluna chiama everyday commuter: tutti coloro che, per un motivo o per l’altro, salgono spesso in sella alla propria moto. Le Zeta WP sono scarpe progettate per rimanere ai piedi anche scesi di sella, e in grado di garantire comfort e sensibilità di guida sia nelle uscite più impegnative che nel quotidiano. Lo stile è sportivo dichiarato, come dimostrano i dettagli su tomaia (realizzata in morbida microfibra) e suola.

STILOSE MA ROBUSTE Il design è lineare ma efficace, a cominciare dalla banda in velcro per fermare i lacci. Ci pensano poi gli inserti rifrangenti e il paraleva in pelle bycast a dare carattere alla scarpa. La fodera interna è in T-Dry impermeabile. Come in ogni altra calzatura TCX, inoltre, il plantare è un OrthoLite traspirante e con ammortizzazione durevole. La suola è in gomma resistente all’usura; sono infine presenti rinforzi su tutte le aree sensibili del piede: punta, tallone e malleoli.

SCHEDA TECNICA