Zero Motorcycles: ecco il regalo da mettere sotto l'albero di Natale

Dopo aver visto Zero Motorcycles a EICMA 2021, torniamo a parlare dell'azienda californiana con moto 100% elettriche. Oggi propone un'idea regalo per il Natale adatta a tutti gli appassionati del marchio e, più in generale, delle emozioni targate green.

IL REGALO Zero Motorcycles suggerisce di mettere sotto l'albero di Natale una felpa dal design minimal per trascorrere un periodo di feste all'insegna della comodità, ma senza rinunciare allo stile. Senza dimenticare che la felpa non è che uno dei capi d'abbigliamento di Zero: sul sito potete trovare anche magliette e cappellini. La felpa è disponibile in Italia in tutti i concessionari Zero a un prezzo consigliato di 64,70 Euro. Per trovare il concessionario più vicino: www.zeromotorcycles.com.