SI RICOMINCIA Ci siamo, la Yamaha R3 Cup 2021 è alle porte. Sono infatti aperte le iscrizioni del trofeo dedicato ai giovanissimi, sotto l'egida di Yamaha Motor Europe & AG Motorport Italia, che supporta i talenti in erba delle 2 ruote con il programma bLU cRU, per portarli al mondiale Supersport 300.

LE R3 PRONTE ALLA BAGARRE Si tratta della sesta edizione del trofeo monomarca Yamaha R3 bLU cRU Cup by AG Motorsport Italia. Il campionato, che registra anno dopo anno sempre più iscritti, inizierà il prossimo 8 maggio con la tappa del Mugello. Un trofeo di livello per far emergere il talento del pilota, grazie alla parità di prestazioni delle moto. Difatti nella R3 Cup si sono formati alcuni tra i più talentuosi piloti che ora corrono nel mondiale Supersport 300.

IL SUPPORTO AG Motorsport Italia si occupa di assistere in tutto e per tutto i giovanissimi piloti grazie all'esperienza maturata in anni di presenza sui circuiti di gara: offre infatti supporto a team e piloti, i consigli per ottenere il meglio dalla moto, ma anche i suggerimenti di guida per affinare la tecnica.

L'ISCRIZIONE Nessun aumento alla quota di iscrizione per il 2021, mentre viene data la possibilità di rateizzare il pagamento, per aiutare le famiglie, pur mantenendo un alto standard qualitativo e professionale. Nell’iscrizione è compreso un kit di servizi e materiale – in fondo all'articolo tutti i dettagli – con il fornitore esclusivo di pneumatici Pirelli. L’iscrizione alla Yamaha R3 Cup 2021 comprende 4 round nel CIV Coppa Italia, di cui 3 con gara doppia ed 1 con gara singola. Per ogni round sarà possibile effettuare prove libere facoltative a pagamento al venerdì, organizzate e prenotabili direttamente alla FMI, oltre alle 2 sessioni di prove ufficiali, e gara/e.

TANTI PREMI IN PALIO Anche se la soddisfazione maggiore è data dal profumo della vittoria, alla Yamaha R3 Cup si vincono a ogni gara premi per ciascuna categoria e, per il vincitore assoluto del trofeo, c'è in palio una Yamaha YZF-R3. In realtà, non finisce assolutamente qui perché i primi 3 classificati della categoria bLU cRU – under 18 – parteciperanno alla selezione europea insieme agli altri campioni e, i 2 migliori, parteciperanno alla Yamaha R3 bLU cRU European Cup, trampolino di lancio verso il mondiale Supersport 300.

IL CALENDARIO Si parte col doppio appuntamento dell'8-9 maggio sul meraviglioso circuito del Mugello per proseguire con Vallelunga, la doppia di Misano e la finalissima - ancora double - sempre sul circuito Marco Simoncelli.

8-9 maggio 2021 Mugello

6 giugno 2021 Vallelunga

31 luglio-1 agosto 2021 Misano

24-25 settembre 2021 Misano

ISCRIZIONE E KIT Il modulo di iscrizione è disponibile cliccando questo link, ma per informazioni è possibile contattare anche Alessandra Gambardella 3334120172 e Moreno Antonioli 335253291, oppure scrivere una mail a info@agmotorsportitalia.it. Ecco il kit:

Partecipazione al titolo di campione Yamaha R3 bLU cRU Cup 2021

Sconto 10% sull’acquisto della moto nuova presso concessionario ufficiale Yamaha (sconto subordinato a procedura e disponibilità moto)

Tasse gara ed iscrizione al Trofeo Yamaha R3bLU cRU Cup 2021

Racing coaching e organizzazione AG Motorsport Italia

Scarico racing Akrapovic

Treno di gomme Pirelli Superbike Slick

Copri carter R&G, disco freno anteriore Braking

Filtro aria Sprint Filter

Gas rapido, manopole, pulsante avviamento Domino

Kit pastiglie freno Larsson-Italia

T-shirt paddock ufficiale Yamaha Racing

Ombrello griglia di partenza Yamaha Racing

Kit prodotti lubrificanti Yamalube

Plexiglass Fabbri Accessori

Pinna para-catena Valter Moto Components

Kit prodotti Kiron

Corona Sitta

Protezione pompa freno Melotti Racing

Kit adesivi per livrea ufficiale Yamaha R3 cup

Premiazioni e meeting piloti alla fiera di Verona Motor Bike Expo

Yamaha Village / Blu Racing Point / E-sports Gaming Area / Pata Party

Comunicazioni, report gare, immagini/video su canali istituzionali Yamaha

Supporto di cortesia nei round di gara per ricambi Yamaha (fino ad esaurimento scorte)

PREMI

Una moto Yamaha YZF-R3 (per il vincitore assoluto del trofeo Yamaha R3 2021)

Coppe per tutte le categorie ad ogni gara e premiazione finale al Motor Bike Expo di Verona (gennaio 2022)

Per i primi 3 vincitori della classifica Blu cRU del trofeo, accesso al Masterclass bLU cRU per la selezione dei migliori 2 piloti europei per poter accedere all’European Challenge Yamaha R3 all’interno del mondiale WSBK

Pole Position Brera Orologi ad ogni gara un orologio al miglior tempo tra le qualifiche ufficiali e premiazione finale al Motor Bike Expo

CONTEST