TEMPO DI SPORCARSI Finalmente è di nuovo tempo di fango e tasselli. Lo Yamaha Motor MX Pro Tour sbarca il 26 e 27 settembre al Crossodromo di Dorno, in provincia di Pavia, per una due giorni all'insegna del blu. Per l'occasione sarà possibile testare in anteprima la gamma YZ 2021 di Yamaha, dalle piccole 65 e 85 cc, fino alle grandi YZ250 e YZ450F. Tutte le moto della gamma hanno subito aggiornamenti più o meno importanti e l'occasione di testarne la bontà prima dell'acquisto è di quelle da non perdere. Spazio anche alle leggendarie PW50, che in 40 anni di storia hanno messo in sella migliaia di appassionati. I più piccoli potranno provarle e imparare i primi rudimenti di guida grazie all'ottimo lavoro svolto dalla Junior Motor School.

COME PARTECIPARE Per prendere parte all'evento è necessario andare sul sito https://www.yamaha-motor.eu/it/it/Experiences/tour/mx-pro-tour/ e pre-registrarsi, oltre che essere tessarati con licenza agonistica presso FMI, AICS o UISP. Per quanto riguarda l'abbigliamento tecnico è obbligatorio portare protezioni, stivali, guanti e casco di proprietà.