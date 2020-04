CONFINATI IN CASA Ormai in tutto il mondo è passato circa un mese dall'inizio del lockdown forzato per via del Coronavirus. Tra gare virtuali e video sui social, anche i campioni delle due ruote si sono resi protagonisti in un periodo di reclusione forzata: basti pensare a Toni Bou e alla sua ''giornata tipo'' in quarantena. Oltre al pilota spagnolo, c'è anche l'endurista scozzese Graham Jarvis a incantare con le sue prodezze: impennate, salti, e chi più ne ha più ne metta.

PROTAGONISTA SUI SOCIAL Graham Jarvis è un pilota del Factory Team di Husqvarna, è nato in Scozia e ha un palmarès di tutto rispetto, con numerose vittorie nelle gare di enduro estremo più famose del mondo: 5 vittorie nell'Hell's Gate, 5 trionfi all'Erzerberger Rodeo, 6 volte vincitore del Red Bull Romaniacs e 4 volte campione del Red Bull Sea to Sky. Sui social, Jarvis è protagonista in questi giorni con la sua Husqvarna TE 250 i nel giardino di casa sua. Dopo diverse prodezze, Jarvis ha provato a saltare sul tetto di una rimessa dietro casa sua: il risultato è stato a dir poco disastroso! Il video - che trovate prima di questo paragrafo - è stato pubblicato ieri sui social, in occasione del suo 45° compleanno.