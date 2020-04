IN ATTESA Il ''distanziamento sociale'' per fermare la diffusione del Coronavirus continua, con il settore delle due ruote ''in stand by'' nella produzione e anche per quanto concerne gli eventi sportivi. Se la MotoGP manda in scena i Virtual GP con i suoi protagonisti, il Mondiale Superbike è in attesa di ripartire dopo la prima gara di Phillip Island, andata in scena a febbraio. Tutti i piloti si stanno allenando per ripresentarsi al massimo della forma, ma quello che manca più di tutto è tornare in sella.

PRONTI... VIA! Non fa eccezione Jonathan Rea, 5 volte Campione del Mondo Superbike, che non vede l'ora di riabbracciare la propria Kawasaki Ninja ZX-10RR per difendere la sua corona. L'attesa è estenuante anche per lui, tanto che si è messo in sella a una piccola Kawasaki KX-85II adornata di grafiche ufficiali del KRT. ''Jonny'' è entrato dalla porta fi casa, è passato per la cucina fino al traguardo... o meglio, al giardino.