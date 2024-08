Offroad alternativo? Engwe Y600, "Sua Aggressività" il monopattino

Il panorama monopattini è in costante evoluzione, il contenuto odierno è dedicato a una proposta che si impone come una delle più interessanti agli occhi di tutti coloro che cercassero un modello bello da vedere, ultraversatile da usare, non troppo costoso da comprare. Si chiama Engwe Y600 e si candida come soluzione adatta sia per il commuting cittadino, sia per escursioni fuori dalla cinta urbana. Eh già: potenza, autonomia, telaio a prova di... avventure. Un video vi convincerà.

MULTI-TASKING Prodotto di punta della divisione e-scooter di Engwe (e-bike e accessori), il nuovo Y600 si caratterizza innanzitutto per il telaio in lega di alluminio, rivestito in finitura opaca e con alcuni dettagli vivaci per un look sportivo. Ampia piattaforma antiscivolo, ruote da 10 pollici e pneumatici larghi assicurano stabilità anche su fondi non asfaltati. Senza contare i freni a disco idraulici anteriori e posteriori e un set di sospensioni a prova di buche cattive.

Fino a 70 km di autonomia (in modalità Eco)

ABILITÀ NASCOSTE A sospingere Engwe Y600 è un motore elettrico da 600W, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48V 18.2Ah e un contenuto energetico di 875 Wh, sufficienti - sulla carta - a un'autonomia di circa 70 km. Tempi di ricarica? Non rapidissimi: circa 8 ore. Tre modalità di guida (Eco, Standard, Sport), a seconda che si privilegino le prestazioni oppure l'autonomia stessa. Un vero e proprio ''jolly'' consiste nella possibilità, tramite il display LCD multifunzione, di sbloccare una riserva di potenza (fino a 830W) e portare la velocità massima da 25 km/h a 42 km/h. Ma solo su percorsi privati, please... Come attivare l'overboost? La funzione è segreta, devi scoprirlo da te...

Sblocca la funzione ''overboost''!

IL PREZZO Engwe Y600 in vendita a partire da 679 euro. Sul sito ufficiale, ad agosto 2024 è attiva una promozione che consiste in uno sconto di 100 euro tondi tondi.

Engwe Y600 parte (di listino) da 679 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/08/2024