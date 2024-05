Navee Serie S: protetti da Apple e premiati nel design

I nuovi monopattini elettrici Navee S40 e S60 hanno la tecnologia Apple Find My per ritrovarli in caso di furto

Nel biglietto da visita i nuovi monopattini elettrici Navee S40 e S60 possono vantare due prestigiosi premi al design: Red Dot e iF Design Awards 2024. E una famosa tecnologia Apple per ritrovarli in caso di furto.

Navee S60 e S40, il quadro strumenti digitale

Il successo della critica si deve alle linee ''tagliate a diamante'', alla costruzione con ampio uso di materiali riciclabili (non riciclati) e ad alcune innovazioni tecnologiche quali le particolari sospensioni Shock Master, pensate per rendere più confortevole l'uso sulle strade irregolari e persino in fuoristrada. Altra importante innovazione è che entrambi i modelli sono dotati della tecnologia Find My di Apple, che consente di tracciarne gli spostamenti in caso di furto: semplice e geniale.

Navee S60, le sospensioni Shock Master

Gemelli nell'aspetto e nella velocità massima raggiungibile - parliamo di 20 km/h - i Navee serie S differiscono per la potenza installata e per l'autonomia. Navee S60 è il modello top, che grazie a un motore da 1.000 W di potenza e una batteria da 490 Wh può raggiungere un'autonomia di 60 km e superare pendenze fino al 24%. Navee S40, con 700 W di potenza e una batteria da 270 Wh, percorre fino a 40 km tra una ricarica e l'altra, consentendo di affrontare pendenze del 18%. Entrambi sono progettati per sopportare fino a 120 kg di carico. Per entrambi sono previsti freno anteriore a tamburo e posteriore elettrico e-ABS, ma solo il modello top ha anche un freno a tamburo montato dietro.

Navee Serie S: solo il modello S60 ha un freno a tamburo posteriore

I monopattini elettrici Navee serie S saranno in vendita online e nei negozi Unieuro dalla fine di maggio 2024, a prezzi che vanno da 599 euro per il Navee S40 a 799 euro per il Navee S60.

Modello NAVEE S60 NAVEE S40 Autonomia 60 km 40 km Velocità 20 km/h 20 km/h Potenza 1000 W 700 W Gomme 10'' Tubeless 10'' Tubeless Angolo di salita 24% 18% Freni a anteriore e posteriore a tamburo + E-ABS anteriore a tamburo + posteriore E-ABS Batteria 48 V 10,2 Ah 36 V 7,65 Ah Peso 25 kg 22,2 kg Carico massimo 120 kg 120 kg

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/05/2024