TUTTO È POSSIBILE Il mondo degli appassionati del marchio Vespa è tanto vasto quanto lo è l’amore nei confronti di un mezzo iconico e polivalente. Sin dal quando uscì il primo modello dalle fabbriche Piaggio di Pontedera, questo modello è diventato una leggenda, tanto da vantare club e fans in tutto il mondo, pronti a fare tutto a bordo dei loro mezzi. Non solo strade asfaltate, ma anche off-road: sono tanti i coraggiosi - o folli - che si sono cimentati in competizioni internazionali per il solo gusto di terminare alcune delle gare più estreme del pianeta. Celebre è la partecipazione di Piaggio alla Dakar 1980 con quattro Vespa P200E: di queste, una sola tagliò il traguardo.

PROVACI ANCORA A distanza di 40 anni dall’impresa della Parigi-Dakar, il team Tutto Mondo Racing sta preparando delle Piaggio Vespa per il fuoristrada, più precisamente per il rally Mexican 1000. Questa gara messicana ha una filosofia simile alla più celebre Baja 1000: si percorrono circa 1.600 km tutto d’un fiato, con qualche sosta per rifornimenti o eventuale assistenza tecnica. Tutto il percorso sarà in fuoristrada, si parte da Ensenada a San Josè del Cabo, percorrendo per il lungo tutta la penisola della Baja California.

LA SFIDA I protagonisti di questa folle impresa sono gli italiani Leonardo Pilati e Pietro Bologna: il primo conta numerosi campionati di varie discipline in tutta Europa, in sella – ovviamente – a una Vespa, il secondo invece è a capo del Vespa Club del Centro Italia. Entrambi saranno dei rookie alla Mexican 1000 del 2020 in programma il prossimo 17 aprile. Le moto sono ancora in fase di preparazione, ma i test in fuoristrada sono già iniziati e la voglia di portare a termine un’avventura simile è davvero tanta. Purtroppo per loro, non saranno i primi a correre con una Vespa Piaggio alla Mexican 1000: già negli anni ’70 qualcuno aveva preceduto, e portato a termine, la loro folle idea!