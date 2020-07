PER AMANTI DELL’OFF-ROAD Ci sono le mountain bike da città, quelle da passeggio, e quelle per fare sul serio. Per arrampicarsi agili e silenziosi lungo sentieri sterrati con alte pendenze, e scendere con altrettanta facilità e agilità. Una di queste è la Uproc6, la nuova e-MTB di Flyer, produttore svizzero specializzato in bici elettriche a forte vocazione fuoristradistica.

FIBRA DI CARBONIO La Uproc6 è la mountain bike elettrica più potente mai costruita da Flyer, capace di fondere le qualità in salita di una e-bike con le prestazioni in discesa da vera enduro. Il telaio è in fibra di carbonio ad alta resistenza, con caratteristiche progettuali molto particolari, dal carro compatto (445 mm) al reach lungo (470 mm per la L), unito a un angolo di sterzo molto aperto (64,5°) e un sistema di sospensioni a 4 snodi.

RUOTE ASIMMETRICHE La ruota anteriore è una 29 pollici che si abbina a una più compatta posteriore da 27,5 pollici: una soluzione ibrida che permette buone prestazioni sia in tenuta che in manovrabilità e agilità. Gli pneumatici sono Maxxis con carcassa Double Down, specifici per le escursioni off-road. La forcella anteriore può essere una Fox 38 o una RockShox ZEB con escursione alla ruota da 170 mm, mentre l’ammortizzatore centrale è da 160 mm.

POTENZA BOSCH Il motore è il classico - per prodotti di questo tipo - Bosch Performance Line CX con sensori di coppia e di frenata, capace di fornire fino al 340% di assistenza, e una coppia di 85 Nm. La Bosch PowerTube da 625 Wh è integrata nel telaio, e fissata in modo sicuro grazie a un bullone, che non la fa vibrare. Per smontarla basta una chiave a brugola da 6.

QUANDO ARRIVA, PREZZO La Flyer Uproc6 sarà disponibile a partire dal prossimo mese di settembre, in tre diverse varianti di allestimento e colore presso i rivenditori specializzati. I prezzi vanno dai 6.999 euro della Uproc6 6.50 agli 8.499 euro della Uproc6 8.70, per arrivare ai 10.999 euro della Uproc6 9.50.

Schede tecniche

Flyer Uproc6 9.50

Telaio: Carbonio, sospensione 4-Link, corsa da 160 mm, batteria integrata Dimensioni: S / M / L /XL Colore: Lichen Green / Black Satin, Pulse Red / Mars Red Satin, Black / Brown Gold Satin Ammortizzatore: Fox DPX2 Factory, 205 x 65 mm Trunnion Forcella: Fox 38 Factory Grip2, 170 mm, 15 x 110 mm Boost Motore: Bosch Performance Line CX (Gen4) Batteria: Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 16.7 Ah / 36 V) Display: Bosch Purion (opzionale: Bosch Kiox) Cambio: SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocità, 10-50t Freni: Magura MT7 HC3 Lever, 220/203 mm Manubrio: Spank Oozy Vibrocore, 780 mm, 9°, 25 mm Sella: Fizik Alpaca Terra Reggisella: SRAM Reverb AXS, 125 (S) / 150 (M) / corsa 170 (L-XL) mm, 34,9 mm Ruote: DT Swiss HX 1501 Spline 30 Pneumatici: Anteriore: Maxxis Assegai DD 29 x 2,50 / Posteriore: Maxxis Minion DHF DD 27.5 x 2,50

Flyer Uproc6 8.70

Telaio: Carbonio, sospensione 4-Link, corsa da 160 mm, batteria integrata Dimensioni: S / M / L /XL Colore: Lichen Green / Black Satin, Pulse Red / Mars Red Satin, Black / Brown Gold Satin Ammortizzatore: Fox DPX2 Performance, 205 x 65 mm Trunnion Forcella: Fox 38 Performance Grip, 170 mm, 15 x 110 mm Boost Motore: Bosch Performance Line CX (Gen4) Batteria: Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 16.7 Ah / 36 V) Display: Bosch Purion (opzionale: Bosch Kiox) Cambio: Shimano XT, 12 velocità, 10-51t Freni: Shimano XT BR-M8120, 203/203 mm Manubrio: FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm Sella: Fizik Alpaca Terra Reggisella: FLYER Dropper Post MT171, 125 (S) / 150 (M) / corsa 170 (L-XL) mm, 34,9 mm Ruote: DT Swiss H 1700 Spline 30 Pneumatici: Anteriore: Maxxis Assegai DD 29 x 2,50 / Posteriore: Maxxis Minion DHF DD 27.5 x 2,50

Flyer Uproc6 6.50