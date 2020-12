Si avvicina il Natale e la corsa ai regali si fa sempre più frenetica, e l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Ecco quindi che Tucano Urbano, per prevedere gli imprevisti legati all'uso della propria moto d'inverno, propone una serie di ''must have'' ideali per far fronte alla brutta stagione.

TUCANO URBANO: GUANTI

I guanti sono uno dei più importanti dispositivi di sicurezza: anche la più banale caduta a bassa velocità non va sottovalutata. In inverno, invece, la protezione al freddo e alle intemperie è essenziale. Tucano Urbano è in prima linea sotto questo aspetto, con una serie di guanti 100% impermeabili, traspiranti e compatibili con i touch screen degli smartphone.

Handwarm: 189 euro - destinato ai più freddolosi, riscaldanti sul palmo e dita

Diamond: 84,90 euro - realizzati in pelle morbida con motivi losangati

Piega: 54,90 euro - per i motociclisti più sportivi, realizzati in tessuto tecnico

Password CE: 37,90 euro - guanto funzionale in tre versioni (uomo, donna e bambino)

Taac: 79,90 euro - guanto con una pratica tasta sul polsino di sinistra, per riporre il telecomando o il pedaggio autostradale

Kronos: 59,90 euro - dispone di una finestra trasparente e touch screen per consultare il proprio smartwatch

TUCANO URBANO: ANTIPIOGGIA

Proteggersi dalla pioggia è uno dei capisaldi di Tucano Urbano, che è stata tra i primi a realizzare set compatti di abbigliamento impermeabile da tirare fuori in caso di necessità.

Diluvio Pro: 149 euro - il top di gamma, un completo giacca e pantalone pensato per chi fa lunghi viaggi sotto l'acqua scrosciante. Ottimo comfort e massima tenuta

Set Diluvio Plus: 79,90 euro - più versatile e pensato per chi si sposta in città in qualsiasi condizione meteorologica

Panta e Giacca Nano Rain Zeta: 49.90 e 79,90 euro - per i più precisi e organizzati, sono compatti e possono anche proteggere il vostro zaino dalla pioggia

Footerine: 14,90 euro - copriscarpe impermeabile in silicone, con battistrada antiscivolo e rinforzi sul tacco e la punta.

TUCANO URBANO: PRODOTTI TERMICI E RISCALDANTI

Rimanere al caldo durante l'inverno è il modo migliore per affrontare il freddo polare che i pendolari, soprattutto del Nord Italia, affronanto per non rimanere incolonnati nel traffico.