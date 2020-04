NON SOLO SLOGAN ''On your way, everyday'', recita il nuovo claim di Sym, e vale tanto più oggi, con la situazione attuale in Italia e nel resto del mondo. La casa taiwanese ha pubblicato un comunicato in cui ribadisce il sostegno a tutti quanti - e sono tanti - coloro che continuano a lavorare per garantire a tutti servizi essenziali, dagli operatori sanitari alle forze dell’ordine, a chi effettua consegne a domicilio e chi lavora nei supermercati.

NIENTE PROMO Coraggiosa la scelta di Sym che non ha pensato a nuove promozioni o sistemi per sostenere la vendita dei veicoli, ma ha deciso di concentrare i propri sforzi su coloro che devono continuare a muoversi per lavoro o necessità. E quindi, ecco l’elenco dei servizi utili a chi utilizza quotidianamente la propria due ruote:

, avendo posto in atto tutte le procedure di sicurezza per i suoi lavoratori l’attività di riparazione e manutenzione motocicli prosegue, ma non tutti i centri assistenza Sym sono aperti. Al fine di verificarne l’operatività, è bene contattare preventivamente la concessionaria di zona

I servizi di manutenzione e riparazione di Sym sono regolarmente attivi, ma al momento non è possibile acquistare uno scooter o prenotare test-ride.