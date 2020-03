SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE In un mercato sempre più globale e globalizzato, SYM ha deciso anche per l’Italia di proporre un nuovo claim in lingua inglese: “On your way, everyday”, e che contraddistinguerà tutte le prossime campagne promozionali della casa taiwanese.

CLIENTE PROTAGONISTA Che si parli di traffico cittadino, o delle corsie dell’autostrada, o delle strade dei weekend fuori porta, il senso del messaggio è che SYM è sulla strada dei suoi clienti. Per sua stessa ammissione, si tratta di un titolo forte e pretenzioso, che pone ancora una volta il cliente al centro dell’attenzione, trasmettendo però al tempo stesso i valori principali del marchio: affidabilità, qualità costruttiva e accesso costante ai servizi post-vendita.

UN NUOVO MODELLO Tra le principali novità di SYM c'è il Sym Maxsym TL 500, che si pone come valido protagonista tra gli scooter medio/grandi e con motore bicilindrico. Non perdetevi la nostra prova su strada.