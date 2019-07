Autore:

Giulia Fermani

PROMO ESTIVE Modello d’accesso alla gamma delle Sport Enduro Tourer di Hamamatsu Suzuki V-Strom 250 in questo periodo può essere acquistata a condizioni agevolate. Fino al prossimo 30 settembre, infatti, godrà dell'offerta di acquisto Suzuki NOW!, un finanziamento a tasso zero proposto da Suzuki in collaborazione con Findomestic.

SUZUKI NOW! La sorella minore di Suzuki V-Strom 650 e 1000, la piccola Suzuki V-Strom 250, si presenta a listino con un allestimento standard importante che include ABS, strumentazione digitale completa, presa 12V e portapacchi in alluminio. L'offerta promozionale Suzuki NOW! a lei dedicata permette di finanziare dai 2.500 ai 6.500 euro e può durare 18 o 24 mesi. Le condizioni, comunque, non cambiano: TAN fisso allo 0%, TAEG tra il 4% e l’8,12% a seconda di cifra e durata.

ALTRI VANTAGGI Oltre all'offerta NOW! Suzuki ha studiato altri modi per incontrare le esigenze dei suoi clienti. Oltre all'estensione della garanzia a tre o a quattro anni, offre infatti il pacchetto di manutenzione programmata Suzuki Smile, che garantisce un’assistenza completa in tutta Italia e i primi quattro tagliandi indicati sul libretto di uso e manutenzione. Lo stesso pacchetto fornisce l'accesso a uno sconto del 20% sul prezzo di listino per ricambi, accessori e abbigliamento ufficiale fino a un massimo di 600 euro.