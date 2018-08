Autore:

Giulia Fermani

SUZUKI: ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 2018 Il nuovo catalogo Suzuki Collection 2018 è online sul Web Store ufficiale che accoglie i visitatori con una veste grafica inedita e tanti sconti di cui approfittare dall'1 al 31 agosto. Del nuovo catalogo abbigliamento e accessori della collezione Suzuki 2018 fanno parte tre linee, Motorsport, Collection e Teamwear, che rispondono alle esigenze di tutti i clienti della Casa di Hamamatsu, dai più pistaioli ai più raffinati. La piattaforma e-commerce del sito Suzuki dove trovate la collezione 2018 è la stessa che ospita le esclusive Web Edition dei suoi modelli, come Jimny Sakigake.

LE NUOVE COLLEZIONI La collezione Motorsport, per gli amanti della pista, contiene i capi originali del Team Ecstar (la linea Taichi riproduce esattamente l’abbigliamento del Team Suzuki Ecstar MotoGP), le grafiche del Team Classic e accessori dedicati alla stella del motocross Stefan Everts. La linea Collection invece è più raffinata, e oltre a includere t-shirt in stile vintage con grafiche tipicamente giapponesi orologi e borse/zaini tecnici parla anche ai più piccoli con orsacchiotti, bavaglini e modellini. Concepita per il tempo libero, la gamma Teamwear è composta prevalentemente da capi casual dei colori delle classiche livree Suzuki: blu e bianco, giallo e blu (off-road) e nero e grigio.