ANCHE IN MOTO Sulle automobili se ne vedono in continuazione, sulle moto un po’ meno: sono i portacellulari, che permettono (o dovrebbero) di utilizzare in sicurezza il dispositivo che più di tutti ci tiene compagnia durante la giornata. Del resto, è fuori discussione l’utilità di uno smartphone, anche alla guida: per comunicare, certo, ma anche come navigatore, lettore musicale o videocamera. In auto, ma ancor di più sui veicoli a due ruote, occorre quindi un alloggiamento che ne garantisca la massima stabilità, e che al contempo permetta al guidatore di vedere chiaramente lo schermo, senza distrarsi dalla strada.

QUATTRO SUPPORTI Midland propone la sua nuova gamma MH Holder, una linea di robusti supporti universali per smartphone, caratterizzati da un’estrema facilità di utilizzo e una grande stabilità in movimento, anche su terreni sconnessi. All’interno di questa gamma si trovano quattro diversi modelli, da agganciare al manubrio della moto (anche se di diametro variabile) o allo specchietto retrovisore. Due modelli, in particolare, possono essere utilizzati anche sulle biciclette.

MH-PRO WC

Il top di gamma della serie, ideale per gli smartphone con schermi di grandi dimensioni (fino a 6,5”), costruito in alluminio e resistente all’acqua (standard IP65), dispone del sistema Four Hook System che blocca i quattro angoli del device. La particolarità di questo modello è la possibilità di fungere da caricatore wireless quando lo smartphone è agganciato: una funzionalità che richiede il collegamento al blocco chiave (il cavo alimentazione è in dotazione). Questo modello può anche essere fissato allo specchietto retrovisore (supporto incluso), e dispone inoltre di una presa USB per ricaricare i telefoni senza ricarica wireless.

Materiale : alluminio

: alluminio Larghezza alloggio : 65-88 mm

: 65-88 mm Altezza alloggio : 130-175 mm

: 130-175 mm Fissaggio manubrio : 22-32 mm

: 22-32 mm Sistema di aggancio smartphone : Four Hook System

: Four Hook System Ricarica per smartphone : wireless

: wireless Nella confezione : attacco a manubrio; fascetta anti-scivolo per manubrio; supporto per fissaggio a specchietto retrovisore; morsetti di collegamento alimentazione; fusibile di ricambio; chiave a brugola; fascette ferma cavo

: attacco a manubrio; fascetta anti-scivolo per manubrio; supporto per fissaggio a specchietto retrovisore; morsetti di collegamento alimentazione; fusibile di ricambio; chiave a brugola; fascette ferma cavo Prezzo: 59,90 euro

MH-PRO USB

Questo modello prevede un sistema di aggancio in alluminio per lo smartphone (con schermi fino a 6,2”), è resistente alle intemperie (standard IP65) e offre una presa USB per la ricarica del telefono. Nella confezione è inoltre presente una griglia elastica di sicurezza che impedisce gli spostamenti dello smartphone e non interferisce con le riprese video

Materiale : alluminio

: alluminio Larghezza alloggio : 63-100 mm

: 63-100 mm Fissaggio manubrio : 22-32 mm

: 22-32 mm Ricarica per smartphone : presa USB

: presa USB Nella confezione : attacco a manubrio; griglia in silicone di sicurezza; chiave a brugola

: attacco a manubrio; griglia in silicone di sicurezza; chiave a brugola Prezzo: 54,90 euro

MH-PRO

Modello che va bene tanto per motociclisti quanto per ciclisti, riprende il design minimale e robusto di quello precedente, nonché le sue caratteristiche principali, con l’esclusione della ricarica USB.

Materiale : alluminio

: alluminio Larghezza alloggio : 63-100 mm

: 63-100 mm Fissaggio manubrio : 22-32 mm

: 22-32 mm Nella confezione : attacco a manubrio; griglia in silicone di sicurezza; chiave a brugola

: attacco a manubrio; griglia in silicone di sicurezza; chiave a brugola Prezzo: 31,90 euro

MH-EASY

Dotato di una struttura in ABS, questo modello aggancia lo smartphone (schermi fino a 6,2”) tramite una pinza laterale regolabile, coadiuvata da una fascia verticale elastica resistente e leggera: essenziale, semplice e sicuro. Anche questo modello ben si presta all’uso in bicicletta.