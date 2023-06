Stylmartin, una calzatura per ogni motociclista: le cinque migliori proposte

I cinque pilastri della gamma Stylmartin, calzature da moto adatti a ogni esigenza, dal design Made in Italy e grande cura per il dettaglio

Sul mercato da oltre 40 anni, Stylmartin è una delle realtà più affermate nel panorama delle calzature tecniche da moto, in Italia e non solo, con un’esperienza che ha portato - negli anni - a proporre modelli certificati CE dedicati ai diversi segmenti, capaci di rispondere a ogni esigenza di chi va in moto. Prodotti caratterizzati dalla grande cura per il dettaglio, il mix tra tradizione e innovazione, il design 100% Made in Italy, l’attenzione per l’artigianalità e la scelta dei materiali. Ecco i cinque migliori prodotti della gamma Stylmartin per l’estate 2023.

Stylmartin, le cinque migliori proposte per l'estate 2023

STYLMARTIN VERTIGO

Presentata a EICMA 2022, questa new entry è dedicata agli appassionati del mondo Adventure che amano arricchire il proprio viaggio con percorsi trekking. Il marchio ha sintetizzato questo concetto nella filosofia “Ride n’ Hike”, dal quale è partito per sviluppare un modello che fosse protettivo in sella e performante in camminata, anche su terreni impervi. Proposta in versione WP per l’inverno e le mezze stagioni e AIR per i mesi più caldi, VERTIGO offre protezioni interne ergonomiche in D30, robusta suola in gomma Traction e chiusura con lacci reflex, oltre ad altri numerosi dettagli tecnici ed estetici.

Taglie da 38 a 47

Prezzo al pubblico: 219 euro (WP), 209 euro (AIR)

STYLMARTIN IMPACT WP

Nato per il trial con una propensione per il segmento Adventure, questo stivale rappresenta il lato più tecnico di Stylmartin. È proposto in versione PRO per chi pratica la disciplina a livello agonistico ed RS, di ispirazione vintage. Tra le caratteristiche di punta le protezioni e le imbottiture interne, le tre leve regolabili di chiusura, la robusta suola in gomma e la membrana impermeabile.

VEDI ANCHE

Taglie da 38 a 47

Prezzo al pubblico: 289 euro (PRO), 279 euro (RS)

STYLMARTIN CONTINENTAL RED

Stivale unisex che rappresenta una tra le creazioni più iconiche del marchio, specialmente nella versione in colore rosso. Ispirato al modello Stylmartin degli Anni 80, Continental mantiene un sapore retrò e un altissimo livello di artigianalità nella costruzione, senza rinunciare a elementi tecnici moderni che contribuiscono ad aumentarne le performance e il comfort. Realizzato in nappa di vitello con trattamento waterproof e dotato di 4 cinturini con fibbie regolabili, questo modello trasversale offre protezioni interne e suola Vibram.

Taglie da 36 a 47

Prezzo al pubblico: 339 euro

STYLMARTIN ROCKET WP

Versatile e grintoso, il “combat boot” rappresenta una tendenza fashion evergreen. Stylmartin ne ha realizzata una versione per le due ruote dal look classico e l’anima tecnica. Rappresentante della categoria Urban, ROCKET WP è una calzatura trasversale, dedicata a chi presta particolare attenzione allo stile anche in sella, tra lavoro e tempo libero. Realizzato in pelle pieno fiore in doppia versione Black e Brown, questo modello è dotato di suola a “carrarmato” in gomma grip roccia, protezioni interne e tripla chiusura con zip laterale, lacci e cinturino regolabile.

Taglie da 39 a 47

Prezzo al pubblico: 249 euro

STYLMARTIN IRON WP

Look casual che cela le protezioni interne, taglie unisex: come le altre sneaker di Stylmartin, anche la IRON WP è realizzata in pelle pieno fiore trattata “graffiti” spazzolata a mano con fodera impermeabile e traspirante.

Taglie da 36 a 47

Prezzo al pubblico: 199 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/06/2023