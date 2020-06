PRONTI A RIPARTIRE Adesso che è arrivata la bella stagione, e le misure di lockdown sono state finalmente allentate, ci si può concedere il lusso di qualche scampagnata in moto, rimasta ferma troppi mesi e desiderosa di tornare a mordere l’asfalto. Ecco quindi una rassegna di capi sportivi per le due ruote, in stile casual, caratterizzati da una estrema praticità senza rinunciare alla sicurezza indispensabile quando ci si sposta in moto.

Bering Spirit e Lady Spirit

Giacca estiva in versione da uomo o da donna traspirante, con cappuccio removibile e aree mesh per garantire freschezza nei giorni più caldi

Realizzata in Fibretech 600D con inserti in rete

Fodera interna

Protezioni ALPHA su spalle e gomiti (regolabili) certificate CE

Tasca per protezione dorsale (non inclusa)

Due tasche esterne con cerniera e due tasche interne

Cappuccio removibile

Polsini regolabili con chiusura a cerniera

Vestibilità maniche regolabile

Cerniera di connessione giacca-pantaloni

Taglie uomo: dalla S alla 4XL

Taglie donna: dalla T0 alla T6

Colore: nero/blu - nero/camouflage

Prezzo giacca uomo: 169,90 euro

Prezzo giacca donna: 159.90 euro

Segura Lady Vanda

Una giacca da donna realizzata in serica, tessuto tecnico ricavato dal cotone, morbido al tatto, fresco e resistente. Il taglio è militare e l’aspetto “usato”

Realizzata in serica effetto denim con inserti in rete

Foderata internamente

Protezioni CE removibili spalle e gomiti

Tasca per protezione dorsale (non inclusa)

Cinque tasche esterne e due interne

Cerniera sui polsini e piccole patte di chiusura con bottone automatico

Cuciture trapuntate su gomiti e spalle

Taglie: dalla T0 alla T5

Colore: cachi

Prezzo: 199,90 euro

Bering Hoodiz e Lady Hoodiz

Una felpa certificata CE con cappuccio, anch’essa disponibile nel modello da uomo e da donna. All’interno ci sono rinforzi in kevlar e protezioni omologate su spalle e gomiti

Realizzata in cotone con rinforzi interni in Kevlar

Fodera fissa in mesh 3D

Protezioni OMEGA su spalle e gomiti (regolabile) certificate CE

Tasca per protezione dorsale (non inclusa)

Polsini interni regolabili con velcro

Due tasche esterne e due tasche interne

Cappuccio regolabile

Zip frontale

Cerniera di connessione giacca-pantaloni

Taglie uomo: dalla S alla 4XL

Taglie donna: dalla T0 alla T6

Colore felpa uomo: nero - grigio - nero/cachi (limited edition) - blu navy

Colore felpa donna: blu navy

Prezzo felpa uomo: 159,90 euro

Prezzo felpa donna: 159,90 euro

Bering Randal

Jeans proposti in tre diverse colorazioni, sono pantaloni specifici per i centauri, in virtù della praticità e delle protezioni.

Realizzati in denim stretch e Dupont Kevlar con rinforzi interni in Kevlar

Protezioni regolabili per le ginocchia, removibili sui fianchi

Cinque tasche esterne

Taglie uomo: dalla S alla 4XL

Colore: nero, blu, grigio

Prezzo: 159,90 euro

Segura Vertigo e Lady

Jeans stretch dal taglio skinny, pratici per la guida in moto.

Realizzati in denim stretch

Protezioni regolabili per le ginocchia

Cinque tasche esterne

Taglie uomo: dalla S alla 3XL

Taglie donna: dalla T0 alla T5

Colore: blu

Prezzo: jeans uomo: 169,00 euro

Prezzo jeans donna: 159,90 euro

Segura Elio

Guanti maschili con effetto denim scuro realizzati in serica (tessuto tecnico ricavato dal cotone) cerata, che garantisce protezione anche dalle intemperie.

Realizzati in serica cerata effetto denim e spandex

Membrana impermeabile

Traspirazione elevata

Fodera termica 60 g

Fodera in poliestere

Protezioni su nocche e dita

Rinforzi sui palmi

Chiusura polso in velcro regolabile

Dito capacitivo

Taglie: dalla T8 alla T13

Colore: nero

Prezzo: 69,90 euro

Bagster District

Uno zaino in cotone canvas effetto denim e finiture in pelle nera, dallo stile urban senza rinunciare alla praticità di cui ha bisogno ogni motociclista, dagli spallacci con sostegno

centrale ergonomici e confortevoli, allo scomparto interno con vano porta laptop. E nel caso di brutto tempo, il District ha una cover antipioggia impermeabile.

Vano per computer portatile (max 15'')

Schienale in mesh per una maggiore traspirabilità

Spallacci ergonomici

Cover antipioggia

Cinghia toracica

Cotone idrorepellente

Finiture in ecopelle

Quattro tasche esterne (due con zip)

Capacità 20 litri

Prezzo: 69,99 euro