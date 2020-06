OROLOGIO TUTTOFARE In giornate di ripartenza, con la ripresa più o meno regolare dell’attività fisica e degli spostamenti (verso il posto di lavoro, ma anche per altri motivi), un orologio che tiene traccia di quello che facciamo si rivela sempre utile. Sia che ci si sposti a piedi, o correndo, sia che si salga in sella per pedalare.

ATTIVITÀ FISICA SOTTO CONTROLLO Pensato per tenere sotto controllo i parametri di ogni nostra attività fisica, il nuovo Casio G-Shock GDB-H1000 è uno smartwatch dotato di ben cinque sensori:

Sensore ottico posto sotto la cassa, che misura la frequenza cardiaca rilevando il flusso sanguigno sotto la pelle

rilevando il flusso sanguigno sotto la pelle Sensore per altitudine (fino a 10.000 metri) e pressione atmosferica (campo di misurazione: 260 / 1.100 hPa) per conoscere la tendenza del meteo

(fino a 10.000 metri) e (campo di misurazione: 260 / 1.100 hPa) per conoscere la tendenza del meteo Sensore per bussola e temperatura (attivo tra i -10°C e +60°C)

e (attivo tra i -10°C e +60°C) Accelerometro per contare i passi e misurare la distanza percorsa: il sensore reagisce all’accelerazione visualizzando la velocità direttamente sul display

e misurare la distanza percorsa: il sensore reagisce all’accelerazione visualizzando la velocità direttamente sul display Sensore GPS per l’acquisizione di informazioni sulla posizione: perfetto per runner e ciclisti, il sensore misura la velocità di corsa effettiva e la distanza percorsa

Analizzando i dati misurati da tutti i sensori, il GDB-H1000 monitora calorie bruciate, distanza percorsa e capacità cardiorespiratoria: in questo caso, un segnale di allarme può attivarsi quando viene raggiunta una soglia di frequenza cardiaca preimpostata.

SEMPRE CONNESSO Trattandosi di uno smartwatch, il nuovo G-Shock di Casio permette anche di collegarsi al proprio smartphone tramite Bluetooth, così da visualizzare direttamente sul display dell’orologio le notifiche del telefono, il calendario e i reminder degli appuntamenti. Esiste anche una specifica funzione che, tramite la pressione di un tasto, fa emettere un suono al proprio smartphone, per poterlo rintracciare rapidamente in caso di smarrimento nelle vicinanze.

ENERGIA SOLARE Lo schermo è un LCD ad alta definizione, che si accende con una rotazione del polso, incastonato in una corona di resina dove si trovano pulsanti grandi e antiscivolo. L’orologio si ricarica tramite presa USB, con in più la possibilità di sfruttare l’energia solare per alcune funzioni (come la notifica con vibrazione).

SCHEDA TECNICA

Dimensioni (H x W x D) 63 mm x 55 mm x 20,4 mm

Peso 101 g

Cinturino in resina uretano

Cassa in resina

Vetro minerale

Impermeabile fino a 20 bar

4 allarmi giornalieri

Luce LED automatica

Calendario automatico

Connessione Bluetooth a basso consumo

Modalità aereo

Calcolo del tempo di recupero dopo gli allenamenti

Analisi degli allenamenti

DOVE ACQUISTARLO, QUANTO COSTA L'orologio è disponibile sul sito ufficiale Casio, nel negozio di Corso Como a Milano e in selezionati store al prezzo consigliato di 399,00 euro.