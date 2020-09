Ruote Senza Frontiere con Ciapa La Moto

È in programma per sabato 19 settembre all'Idroscalo di Milano (Punta dell'Est - Circonvallazione Est) un evento di beneficenza organizzato dai nostri amici di Ciapa La Moto, l'associazione che promuove attività culturali e filantropiche legate al mondo delle due ruote. Ruote Senza Frontiere, questo il nome dell'evento, sarà qualcosa di diverso dal solito: si tratterà infatti di una giornata ''a motori spenti''.

IL PROGRAMMA Una giornata di divertimento aperta a tutti che, ricordando il famoso programma tv Giochi Senza Frontiere, si svilupperà in quattro diverse sfide: una gara di velocità con il pedalò, una con le canoe, una con le biciclette e infine il tiro alla fune. Si gareggerà in squadre formate da cinque persone, e alla giornata potrà partecipare tutta la famiglia, compresi i più piccoli, essendoci nella location messa a disposizione da Città Metropolitana di Milano anche un grande prato, la possibilità di giocare in acqua con i gonfiabili e perfino quella di cavalcare dei pony.

I DETTAGLI Il costo della giornata per persona, compreso un box lunch con panino, bibita e gelato, l’uso dei pedalò, delle canoe e biciclette per le gare sarà di 20 Euro, e l’intero ricavato della giornata, decurtati i costi fissi dell’organizzazione, verrà devoluto alla Onlus Bambini Nel Deserto, organizzazione no profit da anni seguita e sostenuta da Ciapa La Moto per i progetti di Urban Forestry e Garage Italia. L'appuntamento dunque è per sabato 19 settembre, a partire dalle 10 di mattina.