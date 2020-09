ULTIMO APPUNTAMENTO Dopo diversi mesi di lockdown e di eventi annullati, specialmente quelli relativi al mondo dei motori, gli appassionati delle due ruote e del marchio Royal Enfield sono tornati a vivere l’esperienza di un vero raduno, rispettando comunque tutte le attuali misure di distanziamento sociale. Si tratta del Royal Enfield Italian Festival che, per il 2020, si è strutturato in tre tappe diverse: dopo il weekend inaugurale a Bari (12-13 settembre) e quello seguente a Lignano Sabbiadoro (19-20 settembre), l’ultimo appuntamento si terrà a Torino il prossimo 26-27 settembre 2020.

DIVERTIMENTO IN SICUREZZA Durante l’ultima tappa i soci dei club, possessori di Royal Enfield e semplici appassionati potranno guidare attraverso le strade panoramiche del Piemonte con appositi tour guidati. Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, non mancheranno comunque i momenti conviviali come cene, chiacchierate e test ride della gamma 2020. Come gli altri due appuntamenti, anche quello di Torino si terrà in contemporanea agli appuntamenti del Test Ride Tour. “Royal Enfield e il distributore italiano del marchio sono sempre a fianco degli appassionati” ha dichiarato Cesare Carola, responsabile mercato di Royal Enfield Italia. “Siamo felici di essere anche per il 2020 partner di Royal Enfield Riders of Italy per festival, e non vediamo l’ora di dare il benvenuto agli Enfielder che parteciperanno alle tappe del raduno nazionale di quest’anno”.

Programma del Royal Enfield Italian Festival 2020 a Torino

Sabato 26 Settembre 2020

Dalle 10.00 Accoglienza degli Enfielder nella hospitality del Club

Ore 14.30 Partenza del ride-out panoramico

Ore 18.30 Rientro presso la hospitality del Club

Ore 20.30 Cena conviviale

Domenica 27 Settembre 2020

Dalle 10.00 Accoglienza degli Enfielder nella hospitality del Club

Ore 10.00-20.00 Test ride della gamma Royal Enfield by Royal Enfield Italia

Ore 10.30 Royal Enfield chat, una chiacchierata tra Enfielder

Ore 13.00 Ripartenza degli equipaggi (pranzo informale per chi resta)