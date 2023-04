Royal Enfield, ecco il calendario ufficiale dei raduni 2023!

Tre date imperdibili ad aprile, giugno e settembre per tutti i possessori di una moto Royal Enfield: dove, come e quando

In principio fu il One Ride 2022, tenutosi lo scorso settembre, raduno ufficiale di Royal Enfield con eventi in tutto il mondo. Per il 2023 il marchio indiano ha annunciato ufficialmente il calendario dei raduni composto da tre date, su tutto il territorio nazionale.

Royal Enfield, le date dei raduni 2023

QUANDO, DOVE E COME Innanzitutto, ecco le tre date per i raduni Royal Enfield 2023:

16 aprile: The Spring Starter Ride

11 giugno: The Summer High Ride

17 settembre: One Ride

Nel corso di queste tre giornate le concessionarie Royal Enfield organizzeranno motoraduni su tutto il territorio italiano, dedicati esclusivamente alla community di possessori Royal Enfield. Nel corso di queste giornate ci saranno tour e uscite motociclistiche lungo tutto lo stivale, per condividere la passione per le moto indiane, naturalmente, ma anche e soprattutto per per apprezzare la bellezza del viaggio in chiave “slow ride”.

Royal Enfield, le date dei raduni 2023

UNA MOTO, UN ALBERO Royal Enfield è coinvolta da anni in azioni di sensibilizzazione per la salvaguardia del pianeta, e i raduni rappresentano un’ulteriore piattaforma da cui ribadire il proprio impegno in questo senso, fornendo supporto al partner Treedom. Per ogni moto venduta, infatti, Royal Enfield “regala” un albero a ogni nuovo cliente, contribuendo ad alimentare la sempre più grande Foresta Royal Enfield (che al momento conta 7.123 alberi), nata con l’obiettivo di garantire un futuro alle comunità rurali di diversi Paesi del mondo in difficoltà e allo stesso tempo di abbassare i livelli di CO2 nell’atmosfera.



TUTTI I RADUNI Per scoprire dove si svolgono i diversi raduni Royal Enfield è sufficiente consultare le date del calendario presente sul sito ufficiale royalenfield.com.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/04/2023