CIAO 2021 Era già accaduto lo scorso anno, quando gli organizzatori erano stati costretti ad annullare l'edizione numero 12 della manifestazione capitolina. Purtroppo le cose si ripetono nel 2021: Roma Motodays non si farà. La pandemia continua a remare contro, anche se già si parla dell'edizione 2022.

NEL 2022 Ci riproveranno l'anno venturo, per la precisione dall'11 al 13 marzo 2022, data per la quale è stata fissata la prossima edizione di Roma Motodays. La speranza, vista la situazione, è che per la primavera del nuovo anno le cose si siano normalizzate.

SALONI Restano in piedi, almeno per il momento, il Motor Bike Expo di Verona 2021 – in calendario dal 28 al 30 maggio prossimi – ed EICMA 2021, in programma dal 23 al 28 novembre. Difficile fare pronostici per i prossimi eventi dedicati alle due ruote: il tempo scorre e i numeri della pandemia non subiscono frenate degne di nota, ma incrociamo le dita.