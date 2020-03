ANNULLATO Purtroppo c’era da aspettarselo, l’emergenza Coronavirus ha costretto l’ente Fiera Roma a cancellare la dodicesima edizione di Roma Motodays. Nonostante un primo slittamento da inizio marzo a metà aprile 2020, purtroppo il livello dell’epidemia di Covid-19 è ancora preoccupante e l’annullamento è un atto doveroso, oltre che richiesto dalle misure restrittive imposte per debellare il coronavirus.

ALL’ANNO PROSSIMO L’appuntamento è dunque fissato per il 2021, anche se Fiera Roma e i suoi partner, come enunciato nel comunicato stampa, si riserva di comunicare eventuali decisioni in merito a un altro appuntamento nell’anno in corso, un evento dedicato a motociclisti e appassionati, che possa segnare un nuovo inizio per il settore delle due ruote e inaugurare la ripartenza. Il tutto, ovviamente, nel massimo rispetto delle norme e della salute di ciascun individuo.

DICHIARAZIONI UFFICIALI Messaggi di speranza arrivano dall’Amministratore unico e Direttore generale di Fiera Roma Pietro Piccinetti: “Quando, speriamo presto, potremo di nuovo farlo in sicurezza, avremo ancora più voglia di incontrarci, presentando idee, progetti e prodotti faccia a faccia, accendendo i riflettori sulla borsa del turismo motociclistico internazionale. Purtroppo ancora non è il momento, ma Fiera Roma, assieme a tutti gli amici di Roma Motodays, non vede l’ora di ripartire, con ancora più carica. Assieme, daremo voce all’Italia che sta mostrando in questi giorni il suo volto migliore, un volto fatto di coesione, responsabilità, tenacia, impegno, inventiva e coraggio”.