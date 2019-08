Autore:

Giulia Fermani

HALL OF FAME Costantemente premiato da TripAdvisor dal 2015, il Museo della Piaggio di Pontedera ha conquistato anche quest'anno il Certificato di Eccellenza. Trattandosi del quinto anno consecutivo che riceve questo riconoscimento il Museo è entrato a pieno titolo nella Hall of Fame di TripAdvisor.

COLLEZIONE Inaugurato nel 2000 e rimesso a nuovo nel 2018, il Museo Piaggio di Pontedera occupa 5 mila metri quadrati di vecchi fabbricati industriali restaurati. Al suo interno, più di 250 veicoli storici e collezioni dedicate a Vespa, e Ape, oltre a modelli iconici dei marchi Aprilia, Gilera e Moto Guzzi. Dai mezzi dei primi del 1900 si arriva alle Aprilia di Valentino Rossi, Max Biaggi, Loris Capirossi, Manuel Poggiali. Se ancora non avete dieciso cosa fare il prossimo fine settimana potreste pensare a un giro in Viale Rinaldo Piaggioa 7 a Pontedera in provincia di Pisa.

ORARI MUSEO:

Martedì - Sabato: 10-18