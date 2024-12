OZ Racing E-Leggera: l'altra faccia del colosso dei cerchi

Poochi lo sanno, ma l'italiana OZ Racing produce anche bici elettriche. Quella che è e rimane una delle protagoniste indiscusse nella produzione di cerchi ad alte prestazioni, ha in vendita tre modelli: le due eMTB E-Raid, nella variante con telaio rigido oppure ammortizzata, e la OZ Racing E-Leggera, un modello pieghevole ideale per i commuter. O per sfrecciare nei paddock tra un GP e l'altro.

OZ Racing E-Leggera: pieghevole per l'ultimo miglio

PER L'ULTIMO MIGLIO

OZ Racing E-Leggera è la classica bici elettrica pensata per il cosiddetto ''ultimo miglio'', ossia per raggiungere il mezzo di trasporto principale e la destinazione finale quando questa sia distante dal parcheggio o dalla stazione del treno e della metro. In pochi istanti la pieghi e la porti con te sui mezzi pubblici, oppure la infili nel bagagliaio dell'auto. E quando ti serve, ci metti poco a renderla di nuovo pronta all'uso. Il peso della bici è di 18,5 kg: il più basso tra i modelli che non fanno uso di fibra di carbonio per il telaio. A tutto vantaggio della facilità di trasporto.

OZ Racing E-Leggera, ripiegata entra in un bagagliaio

MOTORE, POTENZA, AUTONOMIA

La batteria consente fino a 60 km di autonomia ed è estraibile, quindi più facile da ricaricare in quei luoghi in cui portare la bici sarebbe un problema. La ricarica richiede da 4 a 6 ore. Il motore Bafang da 250 W permette di raggiungere i 25 km/h e la componentistica è firmata da nomi importanti. Il cambio, per esempio, è uno Shimano a 7 marce e le ruote da 20 pollici (fatte in alluminio, come il telaio) sono realizzate direttamente da OZ Racing. I freni sono a disco, ma hanno il comando meccanico via cavo, non idraulico. OZ Racing E-Leggera ha un prezzo di 1.760 euro e si compra sul sito hwww.ozracing-ebike.com/e-leggera/.

