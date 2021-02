PER RIPARTIRE Un evento, quello che si terrà dall’11 al 13 giugno a Treviso, importante per un sacco di ragioni. La principale è quella più simbolica, ma più importante: Open Bike Fest è un evento per provare, insieme, a ripartire dopo i mesi della pandemia (da cui non siamo ancora usciti). E ripartire pedalando, perché la bicicletta - muscolare, elettrica, senza distinzioni - ha conosciuto negli ultimi un boom senza precedenti.

TUTTI A TREVISO! Per tre giorni, dunque, la città di Treviso si trasformerà nella capitale della bicicletta a livello internazionale, in un evento aperto alla bicicletta a 360°, in tutte le sue declinazioni: da strada, mountain bike, gravel, e-bike, bmx ecc. Un evento in cui si parlerà di ambiente, di mobilità e di un modo alternativo di approcciarsi al territorio e alla scoperta delle sue ricchezze e peculiarità.

IL FORMAT Open Bike Fest si occuperà di affrontare le tematiche più “calde” legate al mondo delle due ruote a pedali: l’esplosione delle vendite, il turismo ciclabile e di prossimità, l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, l’avvento delle e-bike. All’interno degli spazio di OBF sarà predisposta un’area conferenze con workshop e talk con grandi personalità, opinion leader e influencer. Non mancheranno occasioni di incontro per le aziende nella Business Lounge a loro dedicata.

IN SELLA! All’Open Bike Fest sarà allestita una zona espositiva dove saranno presenti i principali marchi di riferimento a livello mondiale. Sarà possibile provare di persona le loro novità in un’area dedicata ai test delle biciclette: sono infatti ben sei i percorsi di prova predisposti per l’evento, lungo i quali si potranno sperimentare e provare i modelli disponibili. I tracciati sono suddivisi in quattro categorie: Road, MTB, e-Bike e Gravel, strutturati per una percorrenza di 45-60 minuti. A questo si aggiunge anche un ricco programma sul territorio organizzato da OpenExperience, tour operator veneto dedicato al mondo della bicicletta, con esperienze su misura per vivere e scoprire in bici i diversi lati del Veneto: dall’enogastronomia all’arte, dall’artigianato alla cultura urbana.

SOLO IN BICI L’ingresso a Open Bike Fest è gratuito, ma con un’unica regola: l’auto rimane fuori. Gli organizzatori hanno lavorato a un articolato piano di mobilità per raggiungere Open Bike Fest grazie a un servizio navette gratuito. Chi arriva pedalando, invece, potrà contare su un deposito biciclette sorvegliato.

IL PROGRAMMA La cerimonia di inaugurazione si terrà giovedì 10 giugno alle ore 18, con ingresso riservato a stampa, autorità e operatori. L’expo vero e proprio, e l’area bike test, apriranno i battenti nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 giugno dalle 9.30 alle 18, e domenica 13 giugno dalle 9.30 alle 15.30. Le attività di intrattenimento e di somministrazione di cibi e bevande proseguiranno anche dopo questi orari, nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti. L’ingresso all’evento è gratuito per tutti.

OPENDREAM Open Bike Fest si terrà negli spazio di Opendream, un hub permanente di 100.000 metri quadrati alle porte di Treviso, dove passa anche - e non è certo un caso - una delle più importanti arterie ciclabili d’Italia, la Treviso-Ostiglia. Un complesso industriale dismesso, un tempo appartenente alla Ceramiche Pagnossin, trasformato in questi anni in polo fieristico.

SPONSOR L’evento è patrocinato da Regione Veneto e dal Comune di Treviso. A loro si affiancano anche Assindustria Veneto Centro, UnionCamere Veneto, Fondazione Marca Treviso, Cycling in the Venice Garden Network e Assosport.

LE DICHIARAZIONI “Da anni esisteva il desiderio di creare un evento come Open Bike Fest”, ha affermato il Presidente Luca Businaro, Presidente di Assosport per quasi un decennio. “Una manifestazione internazionale nella patria della bicicletta. Open Bike Fest è un evento nuovo, contemporaneo. È la storia della delle due ruote coniugata con le eccellenze del Veneto industriale”.